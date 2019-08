Ferrari F1 festeggia i 90 anni in Piazza Duomo a Milano

editato in: da

Il 4 settembre a Milano, in Piazza Duomo, si terrà un super party per festeggiare i 90 anni di Ferrari.

Una mega festa in cui vedremo i grandi Sebastian Vettel, Charles Leclerc e molti altri personaggi che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante in Formula 1 e del GP d’Italia. Gli anniversari da festeggiare in realtà sono due e sono decisamente importanti, il primo è quello che celebra i 90 anni della Scuderia Ferrari, che all’epoca della sua nascita gareggiava con le auto di Alfa Romeo. E poi ci sono anche i 90 nel GP di Monza da festeggiare, per tutti i partecipanti quindi si prospetta una giornata piena e ricca di storia, di passione e di grandi emozioni.

La novantesima edizione del Gran Premio d’Italia a Monza si festeggia in collaborazione con la società storica che organizza il GP, l’AC Milano, e anche con la Società Incremento Automobilismo e Sport, l’ospite d’onore in questo caso è la Scuderia Ferrari e quindi non poteva mancare un party eccezionale organizzato da realtà di questo spessore nel settore.

Ci saranno tutti i miti della Formula 1, vedremo infatti campioni amatissimi come Kimi Raikkonen, Jean Alesi, Eddie Irvine, Mario Andretti, Rubens Barrichello, Felipe Massa e Gerhard Berger, che vagonata di ‘eroi’! Inoltre arriveranno anche i giovani talenti della Ferrari Driver Academy, tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi, e i titolari della Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Non mancheranno il Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, il Team Principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, il Vicepresidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari e tanti altri.

Angelo Sticchi Damiani ha dichiarato: “90 anni incredibili, indimenticabili, irripetibili. La grande storia che ha reso unico lo sport dell’auto agli occhi del mondo. Questo è il GP d’Italia, grazie anche a un circuito straordinario come quello di Monza: la pista più veloce, più difficile e più spettacolare di tutta la Formula 1. È questa storia straordinaria che festeggeremo, insieme alla Scuderia Ferrari. Un traguardo, importantissimo e prestigiosissimo”.

Seguono anche le parole di Mattia Binotto, Team Principal: “La Scuderia Ferrari è fatta di unicità. La sua storia è unica, perché è quella di una squadra che è stata capace di eccellere in ogni categoria in cui abbia gareggiato. Ha vinto più di qualunque altro team in Formula 1 e ha saputo primeggiare anche nelle competizioni di durata più massacranti. La Scuderia Ferrari è fatta di persone uniche e ha raccolto trionfi in tutti i continenti conquistandosi così una tifoseria altrettanto unica. […] Non vedo l’ora di essere in Piazza Duomo insieme ai piloti e a tanti altri nomi della storia della Scuderia Ferrari per un evento destinato a restare nel cuore di tutti. Ed è per questo che mi rivolgo ai nostri tifosi per dire: vi aspettiamo in Piazza Duomo a braccia aperte! Fateci sentire il vostro calore, fateci sentire che ci siete!”.