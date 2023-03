La Ferrari cerca ingegneri su LinkedIn

Fonte: 123RF Ferrari cerca nuovi ingegneri: l'annuncio su LinkedIn

Tra gli svariati annunci di lavoro che possiamo vedere ogni giorno su LinkedIn, nelle ultime settimane ne è apparso uno ufficiale di Ferrari. Il CEO della Casa di Maranello, Benedetto Vigna, ha pubblicato un’offerta sul social network professionale.

Il testo del suo annuncio recita che Ferrari è alla ricerca di un Sensor Application Engeneer, e non solo. Il Cavallino Rampante ha bisogno di nuovi ingegneri.

L’annuncio ufficiale su LinkedIn

LinkedIn nasce proprio per mettere in contatto lavoratori e aziende, allo scopo di creare nuove opportunità a entrambe le parti. Da un paio di settimane sul social è comparso, tra gli svariati annunci di lavoro che leggiamo ogni giorno, anche quello della nota Casa automobilistica italiana Ferrari.

Nel testo è possibile leggere: “Lavorare con Ferrari significa lavorare con eccellenza ingegneristica e tecnologia all’avanguardia. Ferrari è soprattutto un team internazionale che lavora con il più alto livello di professionalità e dedizione, basato su performance, meritocrazia e sviluppo continuo, con l’innovazione al centro del nostro futuro. Al fine di rafforzare il nostro team Sensors & Application Engineering, stiamo cercando di assumere un Sensor Application Engineer con sede a Maranello (Italia)”.

E continua poi: “In questo ruolo di ingegneria tecnica, sarai responsabile dello sviluppo, dell’ottimizzazione e dell’integrazione di nuove strategie di sensori a livello di veicolo e di raccogliere e valutare i requisiti dei nostri diversi team di ricerca e sviluppo interni al fine di fornire soluzioni in linea con le priorità del progetto, garantendo anche l’implementazione dell’innovazione come vincoli chiave in termini di costi, qualità e programma. Supporterai inoltre gli sviluppi hardware e software e assicurerai soluzioni (e potenziale “de-bugging”) di componenti caratterizzati da sottosistemi elettronici complessi”. Ferrari non si ferma mai, e l’ultima creatura nata ce lo ha dimostrato.

Insomma, un’ottima opportunità. “Per avere successo in questo ruolo impegnativo, idealmente avrai ottenuto ottimi risultati accademici con un dottorato di ricerca o un master in ingegneria elettronica, informatica o dell’automazione o equivalente. Avrai maturato almeno 3 anni (o più) di esperienza dedicata alla progettazione, sviluppo di complessi sistemi embedded basati su MCU/MPU. Solida conoscenza dell’elettronica analogica e digitale, sviluppo FW (C, C++) è un chiaro vantaggio. È importante avere familiarità con le apparecchiature di laboratorio e le soluzioni di automazione dei test (inclusi LabView, Phyton, ad esempio)”.

Lavorare in Ferrari

Un posto di lavoro certamente ambito da molti, ma è chiaro che per poter lavorare in una realtà come Ferrari bisogna essere preparati. E in generale, oggi, lavorare nel settore automobilistico e in generale del motorismo necessita di un livello di preparazione ottimale.

Per questo motivo molto spesso le fasi di selezione di personale sono lunghe e articolate. Le aziende non possono permettersi di sbagliare. Hanno bisogno di persone che hanno esperienza e conoscenze, è vero, ma anche di menti fresche e preparate, giovani e colme di idee.

Per questo motivo anche Ferrari si gioca anche la carta LinkedIn per la ricerca di diversi profili di ingegneri. Le posizioni aperte al momento sono: Regulation & Sustainability Engineer, Manifacturing Engineer Internship, Sensor Application Engineer ed Electrical & Electronics Engineer.

Negli annunci non viene specificato che i nuovi assunti in azienda lavoreranno nella Scuderia, pare infatti che molti candidati verranno richiamati per lavorare nell’area Sport GT. L’annuncio fa notizia solo perché è di Ferrari, ma di fatto praticamente tutti i team sono alla ricerca costantemente di nuovi profili da inserire in azienda. E lo fanno usando LinkedIn.