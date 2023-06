Fermato contromano, la scoperta: era senza patente da 50 anni

Fonte: 123RF Vigile al lavoro con la paletta.

Dal Piemonte arriva una notizia che ha dell’incredibile: fermato dalla polizia perché procedeva contromano, un uomo ha ammesso di aver guidato per 50 anni senza patente.

Il protagonista di questa vicenda è un 73enne che guidava contromano a bordo della sua vettura a San Francesco al Campo, comune situato in provincia di Torino: l’automobilista procedeva nel senso opposto di marcia in una stradina di paese, quando è stato fermato dagli agenti della polizia locale.

Fermato contromano, la scoperta degli agenti: guidava senza patente da 50 anni

L’uomo, stando alle ricostruzioni avvenute dopo il fermo, sembra fosse solito percorrere contromano quella stradina, approfittando del fatto che fosse poco frequentata. Questa sua condotta scorretta e reiterata, però, è stata notata da alcuni agenti che lo hanno fermato e portato in comando per controllare i suoi documenti, come da prassi.

Una volta arrivato in comando, la polizia locale ha chiesto all’uomo di mostrare la patente: di fronte alle richieste, il 73enne piemontese non ha potuto esibire la licenza di guida, confessando di esserne sprovvisto. Da qui l’incredibile scoperta: ha guidato per cinquant’anni senza la patente.

Per mezzo secolo l’uomo ha approfittato degli scarsi controlli che spesso caratterizzano i piccoli centri, compreso quello di San Francesco al Campo che si trova a nord dell’aeroporto di Torino Caselle. Stando a quanto riferito dall’anziano di fronte agli agenti, nel corso della sua vita si è sempre mosso indisturbato senza patente per compiere il tragitto che andava dalla sua abitazione verso un’azienda della zona dove lavorava.

Agli agenti l’uomo ha raccontato che per tutto questo lasso di tempo in una sola occasione è stato fermato per un controllo: l’episodio risalirebbe a una decina di anni fa, quando l’automobilista è stato multato perché trovato alla guida della sua vettura senza la patente di guida. Da allora, però, l’uomo ha continuato a guidare indisturbato senza imbattersi per le stradine del comune in provincia di Torino senza imbattersi in altri controlli.

Una vita senza patente: era già successo

La storia del 73enne del torinese beccato contromano dalla polizia locale è molto simile a quella di un altro automobilista avanti con l’età: un inglese che ha guidato senza patente dall’età di 12 anni. Questo episodio risale ai primi mesi del 2022 quando l’uomo si trovava alla guida di una Mini One a Bulwell, una cittadina nei sobborghi di Nottingham.

Al contrario di quanto successo in Piemonte, l’uomo non guidava contromano, ma procedeva regolarmente al volante della sua vettura quando è stato fermato dalla polizia per un controllo di routine: gli agenti lo hanno “beccato” sprovvisto di patente ma ancora non sapevano che l’uomo non aveva mai conseguito la licenza di guida.

È stato l’uomo a rivelare agli agenti di aver guidato per oltre 70 anni sulle strade di tutto il Regno Unito senza patente: l’automobilista ha confessato, inoltre, di guidare fin da quando aveva 12 anni, quindi molto prima di quando la legge gli avrebbe consentito di sostenere l’esame finalizzato all’ottenimento della patente.

In seguito all’episodio, le forze dell’ordine hanno annunciato di aver installato più telecamere di sorveglianza e al fine di evitare il rischio del ritiro della patente, hanno invitato gli utenti della strada ad avere sempre a portata di mano i documenti.