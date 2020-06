FCA, il sistema che fa passare automaticamente le auto ibride in modalità elettrica

editato in: da

L’Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino e Fiat Chrysler Automobiles hanno deciso di collaborare per la sperimentazione dell’integrazione della mobilità elettrificata con le infrastrutture di gestione delle ZTL all’interno della viabilità urbana.

I partner dell’iniziativa sono 5T, società che gestisce la piattaforma e i varchi di accesso alla ZTL a Torino, il Centro Ricerche di FCA e GTT, l’azienda torinese dei trasporti. Il nome del progetto è “Turin Geofencing Lab”, nato per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione sempre più rapida delle città in aree “smart”, in grado di connettersi e comunicare con i mezzi di trasporto, e soprattutto “green”, con un impatto ambientale sempre più ridotto.

Chiaramente i veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno un ruolo fondamentale in questo contesto. La collaborazione fra il team e-Mobility di FCA e il Centro Ricerche Fiat ha portato a sviluppare il prototipo di un sistema con sensori di bordo integrati nel veicolo in grado di riconoscere preventivamente le ZTL e quindi di spegnere il motore termico e attivare la modalità elettrica in via automatica. Il dispositivo verrà sperimentato a livello mondiale per studiare le logiche di implementazione del Geofencing e le modalità di comunicazione con le piattaforme del Comune di Torino e di 5T che gestiscono la ZTL.

Il nuovo progetto dà la possibilità alle auto ibride plug-in, come la Jeep Renegade 4xe su cui è stato installato un prototipo sperimentale, di viaggiare in modalità elettrica nelle ZTL dei centri urbani. L’obiettivo è interagire con le piattaforme di gestione della viabilità nelle città, individuando il momento in cui l’auto entra in una ZTL, in modo da far passare il veicolo alla guida automaticamente in modalità elettrica.

Come funziona “Turin Geofencing Lab”? Il sistema infotelematico di bordo avvisa il guidatore con un messaggio sullo schermo dell’auto dell’imminente ingresso nella ZTL. Il sistema verifica che sia pronto il “Drive Mode Electric” e ne attiva automaticamente l’uso, per proseguire a zero emissioni. All’uscita dalla zona a traffico limitato, il sistema riporta il veicolo nella modalità che era stata impostata prima di accedere all’area con restrizioni.

Il dialogo tra la Jeep Renegade 4xe e l’infrastruttura ITS del Comune è garantito dal sistema Geofencing, grazie al quale la vettura ibrida plug-in può attraversare le zone riservate ai soli veicoli elettrici beneficiando degli stessi vantaggi. Questo progetto di fa capire quanto istituzioni locali stiano sviluppando un continuo interesse per l’ambiente e la circolazione sempre più sostenibile. Dopo la prima fase, la firma dell’accordo consentirà l’avvio dei test con due Renegade 4xe, che renderanno Torino la prima città al mondo in grado di dialogare con auto in modalità elettrica che percorrono le sue strade.

Una volta dimostrata l’affidabilità di questo tipo di tecnologia sui veicoli ibridi plug-in, sarà possibile realizzare policy che permettano a queste auto di attraversare le ZTL beneficiando degli stessi vantaggi concessi ai veicoli elettrici.

La sindaca Chiara Appendino ha dichiarato: “Con la firma di questo protocollo d’intesa Torino prosegue nel proprio impegno di laboratorio urbano per il testing e lo sviluppo di tecnologie innovative, il cui impiego possa contribuire a tutelare l’ambiente, favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile e rendere la città più vivibile”.

Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility FCA region EMEA, sottolinea: “Turin Geofencing rappresenta una bella collaborazione con il Comune di Torino: una partnership tra chi deve stabilire regole precise per salvaguardare la tutela ambientale e chi, come FCA, deve trovare soluzioni innovative e alla portata di tutti per permettere agli automobilisti di fornire il loro contributo al miglioramento dell’aria nelle nostre città”.