Record di fatturato per la Casa molisana DR Automobiles: le strategie per il futuro

DR Automobiles continua a sorprendere il mercato auto, il successo della Casa molisana è senza sosta, sempre più apprezzata dalla clientela. Le vendite vanno a gonfie vele, e questo ha consentito al marchio italiano di raddoppiarne i volumi nel primo semestre del 2023.

Le unità immatricolate da gennaio a giugno sono state infatti circa 20.000, di cui 16.667 vendute in Italia. Il fatturato è aumentato parecchio: ha visto – nel semestre – una crescita percentuale pari al 140%. Dati molto positivi, che confermano il trend di crescita dello scorso anno. In effetti DR Auto ha chiuso il 2022 con un totale di 24.481 vetture vendute e una quota di mercato dell’1,86%.

L’incremento rispetto al 2022

Confrontando i dati con quelli del primo semestre del 2022, si può notare che i volumi di vendita del gruppo DR Automobiles in Italia sono aumentati oggi del 70%. Da gennaio a giugno 2022 infatti DR ha venduto in tutto 9.796 auto, nello stesso periodo di quest’anno invece ben 16.667. La quota di mercato è passata oggi all’1,98%, dall’1,43% del 2022.

Nel primo semestre del 2023 ci sono tre vetture DR che rientrano nella Top 10 dei modelli più venduti, tra quelli alimentati a GPL: DR 4.0, al quinto posto, la 5.0 al sesto, DR 6.0 in ottava posizione. Per quanto riguarda le vendite fuori dall’Italia, le immatricolazioni in Spagna sono state più di 1.500 auto da gennaio a giugno che, sommate ai circa 1.000 pick-up dei marchi DR ed EVO (veicoli commerciali) hanno dato al gruppo la possibilità di ottenere volumi di vendita raddoppiati.

I numeri del 2022

Già il 2022 è stato un anno di record per DR. Come avevamo visto lo scorso dicembre infatti, la Casa molisana da gennaio a novembre è cresciuta del 196% grazie alle 22.308 unità immatricolate. Nel 2021, durante lo stesso periodo, le unità vendute erano state 7.533.

Un’enorme crescita, trainata anche in quel caso dai modelli che fanno parte del segmento delle vetture GPL, con tre vetture entrate a far parte della Top Ten delle auto più vendute a novembre 2022: DR 4.0 terza in classifica con 1.202 unità, DR 6.0 quinta con 962 unità e DR F35 in decima posizione con 484 unità. Il tutto in un segmento, quello delle auto GPL, cresciuto del 38% nel mese di novembre dello scorso anno.

I record ottenuti da DR sono arrivati grazie a un duro lavoro da parte di tutta la Casa automobilistica che sin dall’inizio ha deciso di scommettere nel bi-fuel, andando a sviluppare, insieme a BRC, il proprio sistema Termohybrid. Questa soluzione tecnologica va a combinare ecologia, praticità e accessibilità.

L’elogio di Matteo Salvini

Nel mese di giugno appena concluso, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha visitato la sede di DR Automobiles a Macchia d’Isernia, in Molise. In occasione della visita il leader della Lega ha elogiato il lavoro svolto dall’azienda, in grado di crescere a livello esponenziale negli ultimi anni e conquistare una fetta di mercato sempre più grande.

Nel corso del suo intervento presso lo stabilimento, Salvini ha sottolineato i grandi risultati ottenuti da DR, ponendo l’accento sulla differenza nel fare impresa al Nord Italia, in città come Torino e Milano, rispetto al resto del Paese: “Devo dire che fare auto a Torino o a Milano è un conto, fare auto a Macchia d’Isernia, aprire all’estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione”. Parole d’elogio del Vicepremier nei confronti di un’azienda che viaggia con il vento in poppa.

L’accordo con la cinese Baic

La crescita di DR Automobiles è quindi inarrestabile, il marchio molisano getta le basi per un futuro ancora più solido. L’azienda molisana ha stretto un nuovo importante accordo di collaborazione con Baic, colosso dell’industria automotive e quarto gruppo per volumi di vendite complessivi in Cina.

Una partnership che aveva già preso il via nel 2022 e che nel corso del 2023 sarà rafforzata. Per il marchio italiano ci sarà la possibilità di sviluppare nuovi modelli, arricchendo la gamma e penetrando in nuovi segmenti di mercato.

Il segreto del successo di DR Automobiles è legato ad accordi con partner cinesi come Chery e Jac. Per continuare a crescere, però, servono patti più forti. Per questo è fondamentale la collaborazione tra DR Auto e Baic, che porterà a un importante rafforzamento della gamma italiana, con nuovi modelli che amplieranno l’offerta e permetteranno al brand di sostenere la crescita delle vendite in tutta Europa.

La partnership con Baic prevede un rapporto di esclusiva per il mercato europeo. Si tratta nello specifico di un accordo finalizzato alla progettazione, allo sviluppo e alla produzione di nuovi modelli – derivati da progetti della cinese – per l’Europa. Nuove auto che entreranno in gamma e saranno vendute con i vari brand di DR Automobiles, sia sul mercato italiano che su altri mercati dove l’azienda è presente.

Quali sono ad oggi i progetti nati dall’accordo tra DR e Baic? Innanzitutto la Evo 5, ma anche l’Ickx K2, modello con cui l’azienda italiana debutta nel settore premium delle quattro ruote. Nel corso dei prossimi anni, la collaborazione porterà al lancio di svariati nuovi progetti. L’obiettivo è crescere, raggiungendo nuovi mercati e arricchendo l’offerta di modelli dei vari brand aziendali. Il ruolo di Baic per il raggiungimento di questi target sarà chiave.

La strategia di DR

L’accordo con Baic rientra in una strategia più ampia di DR Automobiles, che punta a crescere in modo significativo in tutta Europa. Il mercato principale resta quello italiano. Come confermano i recenti dati di vendita nel nostro Paese, infatti, DR sta riscuotendo un enorme successo sul nostro mercato. Per la Casa il primo semestre del 2023 si è chiuso con oltre 16.000 unità immatricolate e con un incremento del +70% rispetto ai risultati ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno.

L’azienda però punta in alto, è molto ambiziosa. Vuole raggiungere il 4% del mercato italiano, superando importanti realtà del settore auto e affermandosi come un nuovo punto di riferimento per gli automobilisti italiani.

Oltre a concentrarsi sul mercato Italiano, DR vuole comunque espandersi su quello europeo, incrementando il suo raggio d’azione e raggiungendo nuovi mercati. Per sostenere questa crescita, naturalmente, la partnership esclusiva con Baic sarà fondamentale, permettendo a DR di contenere i costi e velocizzare l’aggiornamento della gamma, seguendo così le nuove tendenze del mercato.