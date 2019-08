“Fast and Furious – Hobbs and Shaw”: tornano le auto esagerate

editato in: da

‘Fast and Furious – Hobbs and Shaw’: auto e moto del film

Lo stavamo aspettando ormai dai mesi e so che anche voi non vedevate l’ora di oggi, giovedì 8 agosto 2019.

È la grande data, quella dell’uscita in tutte le sale del nuovo episodio della famosissima saga Fast and Furious, che ormai ci appassiona da quasi 20 anni, il primo film infatti uscì nel 2001. E quindi, dopo aver regalato ai nostri cuori amanti dei motori ben otto pellicole, l’ultima uscita nel 2017, e dopo aver incassato quasi 5 miliardi di dollari in tutto il mondo, ecco arrivare oggi ‘Fast and Furious – Hobbs and Show’, il primo spin off.

Il film è diretto da David Leitch e verrà proiettato a partire da oggi in tutte le sale con Universal, potremo vedere così Dwayne Johnson e Jason Statham tornare a vestire i panni di Luke Hobbs, l’agente di sicurezza diplomatica degli Stati Uniti d’America, e di Deckard Show, un ex veterano delle forze speciali, che poi è diventato un perfetto fuorilegge.

I due li abbiamo già visti nel settimo episodio di Fast and Furious, uscito nel 2015, acerrimi nemici, protagonisti di durissimi scontri. Da oggi, nella nuova pellicola, li vedremo invece impegnati a dover creare un’alleanza improbabile pure di riuscire a sconfiggere un pericolo ancora più estremo rispetto a tutti quelli che siamo stati abituati a vedere fino a questo momento.

Il film vede infatti la presenza di un nuovo terrorista internazionale, si tratta di Brixton Lore, interpretato da Idris Elba, new entry nel cast, un anarchico geneticamente potenziato, sembra quasi un superuomo, che si trova in possesso di un’arma biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre. E per di più sarà in grado di aver la meglio sulla nuova agente dell’MI6 Hattie Shaw, la sorella di Deckard, l’impavida, interpretata da un altro nuovo volto per il film, Vanessa Kirby.

Chiaramente l’elemento che non potrà mancare, come in tutte le pellicole della saga di Fast and Furious, sarà l’azione strepitosa e incalzante che spazia da Los Angeles a Londra, passando anche per le terre di Chernobyl fino alle lussureggianti isole Samoa. Ovviamente saranno tante le auto e le moto esagerate che si vedranno nelle scene del film. Tra tutti i modelli spicca la stupenda McLaren 720S blu, supercar da 720 CV, 341 km/h di velocità massima e solo 2.8 secondi per passare da 0 a 100 km/h, uno spettacolo.