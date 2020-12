F1, si corre senza Hamilton: gli orari della gara in TV

editato in: da

Il Mondiale di Formula 1 continua anche in questo 2020 così drammatico, segnato dalla presenza costante del Coronavirus, che ha coinvolto tutto il mondo, stravolgendo la situazione sanitaria e economica globale, e che ha rischiato di far cancellare anche il Campionato delle monoposto.

Le gare stanno volgendo al termine, questo week end i piloti saranno ancora in Bahrain (dove abbiamo visto il gravissimo incidente di Grosjean domenica scorsa) per la sedicesima tappa del Mondiale, il GP di Sakhir, penultima prova di questa stagione, su un tracciato diverso (quasi ovale) rispetto a quello dove i piloti hanno gareggiato lo scorso fine settimana per il GP del Bahrain.

Vediamo quindi il programma di questo appuntamento con il Mondiale 2020, il GP di Sakhir prenderà ufficialmente il via con la prima sessione delle prove libere venerdì 4 dicembre alle 14:30 (ora italiana) e si concluderà con la gara di domenica 6 dicembre.

C’è una cosa importantissima da ricordare per questo week end, Lewis Hamilton sarà fermo a causa della nota positività al Covid-19, e al suo posto correrà George Russell. Occasione enorme per il giovane pilota scelto da Mercedes come sostituto, che potrà mostrare di essere già pronto per essere uno dei protagonisti assoluti della Formula 1. Il britannico, dal 2019 alla guida della Williams, è considerato uno dei talenti del circus più interessanti.

Il 22enne ha disputato ad oggi in tutto 36 GP, sempre alla guida della Williams, non ha conquistato nemmeno un punto mondiale ma ha sempre ben impressionato. Il GP di Sakhir sarà pieno di sorprese.

Tutti i fine settimana di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia sono trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Prove libere, qualifiche e gara del Sakhir saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull’app SkyGo. La gara sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Qualifiche e gara saranno visibili in differita su TV8.

Di seguito la programmazione di Sky, in diretta su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno

Venerdì 4 dicembre

Ore 14.30: FP1

Ore 18.30: FP2

Sabato 5 dicembre

Ore 15.00: FP3

Ore 18.00: Q1, Q2 e Q3

Domenica 6 dicembre

Ore 18.10: Gara

Di seguito la programmazione su TV8 per seguire la Formula 1 in differita

Sabato 5 dicembre

Ore 19.30: Q1, Q2, Q3

Domenica 6 dicembre