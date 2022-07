F1, GP Francia: gli orari della gara in TV

Fonte: ANSA La F1 corre in Francia: i segreti del Paul Picard

Le vacanze sono ormai dietro l’angolo per la Formula 1, ma c’è ancora spazio per altri due weekend di gara per mettere in archivio la prima parte di stagione. Dopo una pausa di una settimana dallo splendido successo della Ferrari a Zeltweg, al Red Bull Ring per il GP d’Austria vinto da Charles Leclerc, le monoposto tornano a scaldare i motori per scendere in pista a Le Castellet per il GP di Francia.

Al Paul Picard sarà un altro fine settimana emozionante, tra la Red Bull di Max Verstappen che tenterà l’allungo in classifica generale e le due Rosse di Leclerc e Sainz pronte a tallonarlo, con lo spagnolo fresco di vittoria a Silverstone che vuole ripetersi.

Anticipazioni sulla gara

Sarà di certo un duello Red Bull-Ferrari, ma non va sottovalutata ancora una volta la Mercedes. Se l’iridato Max Verstappen è dato come favorito assoluto per il penultimo weekend prima della sosta per le vacanze, dalle “retrovie” della griglia sono da tenere d’occhio George Russell e il “Re Nero” Lewis Hamilton, con quest’ultimo autore di prestazioni da incorniciare tra Canada, Gran Bretagna e Austria che lo hanno portato a conquistare il terzo gradino del podio per tre volte di fila.

Ma ci si attende tanto anche dalla Ferrari, che deve rispondere agli ultimi problemi avuti tra Silverstone e Zeltweg alle monoposto di Leclerc e Sainz. Premesso che la lotta al titolo sembra ancora una cosa a due, come anche l’ex Ferrari Alonso (oggi in Alpine) ha sottolineato, dal box di Maranello la speranza è quella di non regalare ulteriori punti a Red Bull e a Verstappen, con l’olandese avanti di 38 punti su Leclerc e la scuderia in vantaggio di 56 punti su Ferrari in classifica costruttori.

Com’è fatto il circuito di Le Castellet

Il circuito di Le Castellet sarà sede della dodicesima tappa della stagione. Si tratta di un circuito storico rientrato in calendario dal 2018 e giunto alla sua quarta edizione consecutiva in una configurazione che lo porta a essere la quinta pista più lunga del campionato dietro a Spa, Jeddah, Silverstone e Baku. Tracciato tecnico e dal carico aerodinamico medio, saranno 53 i giri da percorrere in gara, per un totale di 309.626 chilometri di emozioni e colpi di scena assicurati.

Con senso di marcia orario e 15 curve, il Paul Picard è stato inserito tra i circuiti che impegnano meno il sistema frenante. Per Brembo, infatti, il tracciato transalpino rientra nella categoria delle piste scarsamente impegnative per i freni, che in una scala da 1 a 5 si traduce con un indice di difficoltà di 2, il più basso della stagione a pari merito con Silverstone. Alcune curve, come la Signes (10) viene affrontata in pieno, mentre altre sono molto lente come la Camp (curva 5) e la Pont (curva 15).

L’esperienza del passato a Le Castellet insegna però una cosa: partire davanti è fondamentale. Nelle ultime tre edizioni del GP di Francia la vittoria è infatti andata al poleman del sabato (2018 e 2019 Hamilton, nel 2021 Verstappen). La Ferrari è dunque avvisata.

La programmazione completa su Sky

Ma come sarà possibile vedere il weekend di Formula 1? L’intero fine settimana di qualifiche, prove e gara sarà in onda su Sky e Now, oltre che su TV8, come di consueto. Di seguito gli orari e la programmazione su Sky.

Venerdì 22 luglio

Ore 14 FP1

Ore 17 FP2

Sabato 23 luglio

Ore 12.45 FP3

Ore 16 Qualifiche

Domenica 24 luglio

Ore 15 gara GP di Francia

La programmazione completa su TV8

Sarà possibile seguire l’evento anche su TV8.

Sabato 23 luglio

Ore 16 Qualifiche

Domenica 24 luglio