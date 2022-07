F1, GP Austria: orario in TV di Sprint Race e gara

Fonte: 123RF Gli orari per seguire il GP d'Austria di Formula 1 in TV

In arrivo un nuovo appuntamento con il Gran Premio di Formula 1, i piloti delle monoposto più famose e veloci al mondo stanno già scaldando i motori e si sfideranno per tutto il week end sul circuito di Spielberg. La settimana scorsa abbiamo visto, nella gara in Gran Bretagna, la prima vittoria in carriera del pilota Carlos Sainz, per Ferrari.

Ha superato la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton, con grandissima emozione. Ora siamo pronti ad assistere a quello che succederà sulla pista austriaca il prossimo fine settimana, Leclerc avrà sicuramente voglia di farsi sentire sul circuito, non da meno sarà anche Verstappen che, per colpa di un danno al fondo piatto dell’auto, ha dovuto difendersi per tutta la scorsa gara. In vetta alla classifica ancora l’olandese, con un buon distacco dagli avversari, e sulla pista di casa della sua squadra vuole riprendere la sua marcia vincente.

Il circuito di Spielberg

La gara si terrà sul Red Bull Ring, che si trova in Austria – più precisamente a Spielberg, sulle colline della Stiria, tra i pascoli dove è possibile vedere mandrie di mucche anche durante il GP di Formula 1. La pista è stata ricavata da un aerodromo e proprio qui si è tenuta la prima edizione del GP Austria nel 1964, fino agli anni Settanta. man mano negli anni sono stati effettuati diversi lavori e modifiche, è stato realizzato l’Österreichring diventato poi l’A1-Ring negli anni Novanta; e il circuito è così diventato più lento e corto. Red Bull ha comprato il circuito nel 2004, cambiandogli il nome in Red Bull Ring e riportando finalmente le gare del GP di Formula 1 anche qui, per la prima volta nel 2014, dopo anni di assenza.

Sono in tutto 71 i giri da percorrere, e il tracciato è lungo 4,326 km e caratterizzato da differenti saliscendi, trovandosi in zona collinare. I grandi rettilinei sono due e le curve dieci, alcune ad angolo stretto. Le curve 1 e 2 sono tra i punti più difficoltosi del tracciato.

Le gomme

Pirelli mette a disposizione dei piloti le mescole più morbide, C3 P Zero White Hard, C4 P Zero Yellow Medium e C5 P Zero Red Soft. Queste mescole affronteranno il Red Bull Ring, un tracciato veloce e breve, caratterizzato da curve e continui saliscendi, con asfalto liscio. Non è una pista eccessivamente impegnativa per gli pneumatici, per questo è stata scelta la mescola più morbida.

Come seguire la gara in TV

Come ogni fine settimana di Formula 1 che si rispetti, anche questa volta sarà chiaramente possibile per tutti gli appassionati delle monoposto più veloci al mondo, seguire l’evento sia in diretta che in differita. Sky Sport F1 HD e NOW offrono agli appassionati tutte le immagini, dalle prove libere alla gara. Per chi non avrà la possibilità di seguire in diretta, l’evento sarà trasmesso anche in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Austria Red Bull Ring: gli orari per seguire qualifiche e gare in diretta

Venerdì 8 luglio

Ore 13.30 – 14.30: Prove libere 1

Ore 17.00 – 18.00: Qualifiche

Sabato 9 luglio

Ore 12.30 – 13.30: Prove libere 2

Ore 16.30: Sprint Race

Domenica 10 luglio

Ore 15.00: Gara

F1 GP Austria Red Bull Ring: gli orari per seguire la gara in differita

Sabato 9 luglio

Ore 20.15: Sprint Race

Domenica 10 luglio