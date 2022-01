F1, la data di presentazione della nuova Ferrari

Manca solo un mese alla presentazione ufficiale della nuova auto che la Scuderia Ferrari utilizzerà per le gare di Formula 1 nel 2022. Il Cavallino ha fissato infatti la data in cui svelerà la monoposto al pubblico, il 17 febbraio 2022. Sarà la vettura con cui il team tenterà di conquistare i due titoli mondiali di F1.

I piloti in gara saranno Charles Leclerc e Carlos Sainz, che mostreranno il meglio di sé a bordo della nuovissima e fiammante monoposto, sfrecciando tra le curve e i rettilinei dei circuiti di tutto il mondo. La Casa del Cavallino Rampante ha appena confermato, pubblicando un post sui canali social, che la presentazione della nuova supercar ultra potente è stata fissata ufficialmente per il mese prossimo. Siamo pronti.

La presentazione digitale della nuova monoposto di Ferrari

La supercar della Casa di Maranello al momento è ancora completamente segreta. L’unica cosa che sappiamo oggi è il nome in codice che è stato dato alla monoposto di Formula 1 per il Gran Premio 2022: progetto 674. Nulla si sa ancora per quanto riguarda il vero e proprio nome di battesimo dell’auto, che molto probabilmente sarà svelato solo a poche ore dalla presentazione ufficiale della vettura. La Casa vuole lasciare tutti gli appassionati sulle spine, per rendere ancora più ‘calda’ l’attesa; per questo motivo potrebbe addirittura mantenere il nome segreto fino al momento in cui toglierà i veli dall’auto.

La pandemia colpisce ancora e nuovamente si deve fare a meno di un evento in grande stile, celebrato di persona: a causa del Covid, che ormai da due anni influisce sulle manifestazioni auto e sulle nostre vite in ogni modo, la presentazione sarà esclusivamente digitale e verrà trasmessa in diretta streaming, quindi la seguiremo dai nostri device.

Dove avverrà il debutto della nuova supercar di Formula 1 del Cavallino

Barcellona è la città scelta per il debutto della nuova monoposto di F1 di Ferrari. La Scuderia di Maranello ha infatti prenotato una giornata di filming day a Montmelò, esattamente come aveva fatto lo scorso anno. Sul circuito la Casa si impegnerà per effettuare le ultime prove generali dell’auto da parte degli ingegneri del team, che verificheranno tutti i sistemi, prima dell’inizio dei test invernali. E non solo, chiaramente tutto sarà ripreso e Ferrari raccoglierà le primissime immagini dal vivo con la monoposto, la stessa che vedremo correre nel GP di Formula 1 per tutto il 2022.

Come abbiamo detto, per il momento non abbiamo in mano nessuna informazione ufficiale, la Casa è stata bravissima a non lasciarsi scappare nulla. Circolano da alcune settimane solo alcuni rumors e indiscrezioni, ma nulla di certo e confermato. L’unica cosa che sappiamo è il nome provvisorio dato alla monoposto di F1, chiamata progetto 674. Tra un mese finalmente potremo vederla e chissà se, alcuni giorni prima, Ferrari ci svelerà anche il nome completo o se, anche per quello, dovremo aspettare il 17 febbraio. Restiamo in attesa di vedere che cosa ha in serbo la Scuderia di Maranello per tutti i suoi fan, appassionati e tifosi. E chissà come si rivelerà la prossima stagione mondiale di Formula 1 per Ferrari.