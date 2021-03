Extreme E, arriva in Tv la nuova sfida tra Suv elettrici in ambienti mozzafiato

editato in: da

Extreme E: nasce la prima gara di Suv elettrici gommati Continental

Dopo il successo della Formula E, il primo circuito di bolidi da corsa elettrici, Mediaset lancia in Italia anche il Campionato del Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey – Extreme E. La gara inaugurale andrà in onda in esclusiva sul canale “20” domenica 4 aprile alle ore 12 tra i magnifici scenari desertici e i canyon mozzafiato di AlUla, località incantevole nel nord-ovest dell’Arabia Saudita: un’offerta sportiva diversa dalle solite per il giorno di Pasqua.

L’«Extreme E» si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta seguendo una chiave ambientalista e moderna. Per sensibilizzare le persone al cambiamento climatico, i potentissimi SUV elettrici sfrecciano su tracciati ai confini della Terra. Tappe della prima stagione: Lac Rose a Dakar, Senegal; Kangerlussuaq in Groenlandia; Pará in Brasile; Terra del Fuoco in Argentina.

Il Campionato del Mondo segue una formula a eliminazione. Vi partecipano dieci squadre, ognuna con due piloti, uomo e donna, che effettuano un giro a testa, alternandosi nel ruolo di pilota e navigatore. Tutti i partecipanti utilizzeranno lo stesso set di attrezzature standardizzate e guideranno il medesimo SUV elettrico, chiamato Odyssey 21, costruito dalla Spark Racing Technology.

Le vetture sono dei veri e propri mostri, perfetti per gareggiare nelle condizioni più estreme. Hanno pneumatici di un metro di diametro e montano due motori per un totale di 550 CV, con batterie da 54 kWh prodotte dalla Williams.

All’«Extreme E» – il cui fondatore e CEO è Alejandro Agag – non mancherà l’adrenalina con la sfida tra due vincitori della Formula 1: il sette volte campione mondiale Lewis Hamilton, che partecipa con la sua scuderia X44, contro l’ex compagno in Mercedes Nico Rosberg che gareggia con il Rosberg Xtreme Racing. Al volante dell’auto della scuderia JBXE, infine, Jenson Button, campione di Formula 1 nel 2009.