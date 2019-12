Euro NCAP, 5 stelle per i due nuovi suv 2020

editato in: da

Nuovi test Euro NCAP per la sicurezza, due tra le auto maggiormente ‘premiate’ sono i suv di successo Ford Puma e Nissan Juke. Raggiungono infatti entrambi il punteggio massimo di 5 stelle nei test di sicurezza di European New Car Assessment Program (Euro NCAP).

La nuova Nissan Juke è stata apprezzata particolarmente per le tecnologie di prevenzione degli incidenti e per la resistenza. Il punteggio attribuito da Euro NCAP è del 94% per la protezione degli occupanti adulti e dell’85% invece per i bimbi a bordo. L’auto è posizionata ad un livello ottimale quindi nel segmento B-suv. La struttura rinforzata del nuovo Juke ha sicuramente contribuito al raggiungimento di questi risultati positivi.

Il suv ha ottenuto l’81% nei test sulla protezione dei pedoni e dei ciclisti, grazie agli ottimi strumenti di sicurezza attiva di cui dispone, come ad esempio la frenata d’emergenza intelligente che avvisa il conducente e frena automatica l’auto se capta il rischio di un impatto imminente. Le tecnologie Nissan Intelligent Mobility hanno ottenuto l’81% del punteggio totale, in particolare il ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata: accelera e rallenta la vettura per mantenerne la velocità corretta e la giusta distanza dal veicolo che precede, mantenendo anche la vettura sempre al centro della corsia.

Come abbiamo detto, l’altro suv che ha ottenuto 5 stelle nei crash test Euro NCAP è la Ford Puma. L’auto ha ottenuto il massimo dei voti, il 94%, per la protezione degli adulti e l’84% per quella dei bambini, sia nel test sull’impatto laterale sia in quello del palo. Tra le varie tecnologie ottimali, che sono state apprezzate durante i test, ci sono il Pre-Collision Assist with Active Braking, l’Intelligent Speed Limitere ilLane-Keeping System.

Ford Puma è stata arricchita di nuove tecnologie che utilizzano due telecamere, 12 sensori a ultrasuoni e tre radar che per la prima volta su un crossover compatto sono racchiusi nel Ford Co-Pilot, migliorando quindi la guidabilità, il comfort e la sicurezza del grande suv dell’Ovale Blu. Puma è la quinta auto della Casa ad ottenere il massimo punteggio di 5 stelle all’Euro NCAP 2019, le altre vetture sono Ford Mondeo, Focus, Explorer plug-in hybrid, Kuga. Anche Fiesta, Galaxy e S-Max negli anni scorsi hanno ottenuto 5 stelle.