Esodo estivo: le giornate da bollino rosso in autostrada ad agosto

Arrivano giornate da bollino rosso sulle autostrade italiane in vista della prima settimana di agosto, quando gli automobilisti italiani si metteranno al volante per le vacanze 2020. Il Piano dei servizi per l’esodo estivo di Viabilità Italiana prevede l’allerta traffico per il weekend che inizia venerdì 7 e termina domenica 9 agosto.

I dati traffico riferiti agli ultimi due mesi hanno suggerito di contrassegnare con il bollino rosso, dopo il fine settimana appena trascorso, anche i prossimi due: 31 luglio-2 agosto e 7-9 agosto. Il secondo, in particolar modo, è il weekend in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico sulle autostrade italiane, con la mattinata di sabato 8 agosto che ha una previsione di criticità di bollino nero.

Il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italiana, inoltre, segnala che il tratto della A10 tra Genova, dove sta per essere inaugurato il nuovo Ponte Genova San Giorgio, e Ventimiglia, quello della A12 tra Genova e Viareggio e della A15 tra Parma e La Spezia sono tra le direttrici che saranno maggiormente interessate dai flussi di traffico turistico nelle prossime settimane.

Viabilità Italia segnala di prestare attenzione anche alla A22 lungo l’intera tratta e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna. Da tenere sotto osservazione anche la A4, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l’allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d’Altino e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert.

Chi si metterà al volante nei prossimi due fine settimana per le vacanze estive 2020, inoltre, deve fare attenzione alla A6 tra Torino e Savona e alle A8/A9 in prossimità del confine di Stato con la Svizzera.

Si annuncia molto trafficata anche la A1, tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l’allacciamento con la A30, così come la A3, tra Napoli e Salerno, la A14, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto, la A30 tra l’allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino e infine la A23, in prossimità del confine di Stato con l’Austria dall’intersezione con la A4.

La situazione sulle autostrade italiane potrebbe essere ulteriormente aggravata dallo sciopero nazionale di domenica 9 e lunedì 10 agosto che riguarderà gli addetti ai caselli e i lavoratori del personale amministrativo e commerciale.