Fonte: 123RF Sabato 5 agosto giornata da bollino nero sulle autostrade italiane

Gli italiani partono per le loro tanto sognate vacanze estive, come ogni anno. E – come sempre – la fase più intensa dell’esodo corrisponde al mese di agosto, quello in cui la maggior parte delle aziende chiude e tutti sono pronti a godersi i giorni di meritato riposo nelle località di mare o di montagna, o ancora, in visita nelle meravigliose città d’arte italiane.

L’esodo è iniziato già gli ultimi due week end di luglio, ma sabato 5 agosto, come era stato annunciato, è peggior giorno per il traffico sulle autostrade italiane.

Bollino nero

La giornata di sabato 5 agosto è una delle peggiori per quanto riguarda le previsioni di traffico sulle autostrade italiane, con il maggior numero di spostamenti previsti verso le località di villeggiatura. Bollino nero tutto il giorno, principalmente nella direzione Nord-Sud e lungo i corridoi adriatico e tirrenico.

Motivo per il quale Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato hanno deciso di sensibilizzare gli automobilisti sulla sicurezza stradale, con azioni mirate di assistenza sanitaria in collaborazione con Anpas e di informazioni sul traffico.

Le iniziative mirate

Nelle principali aree di servizio della rete autostradale la Polizia sarà disponibile per dispensare consigli sulla guida sicura e informazioni sulle condizioni del traffico in tempo reale. Saranno organizzati anche momenti di intrattenimento per bimbi. Tutto ha un unico obiettivo: rimarcare quanto sia importante una guida prudente per evitare incidenti anche mortali, sottolineando la necessità di evitare distrazioni al volante, usare sempre le cinture sicurezza (davanti e dietro), rispettare i limiti di velocità imposti e le distanze di sicurezza.

Le tratte più trafficate

Le autostrade caratterizzate da traffico più intenso, come sempre, saranno la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, nonostante il blocco dei mezzi pesanti esteso anche al sabato e al venerdì.

Tutti i fine settimana di agosto saranno stressanti per la rete autostradale italiana. Sabato 12 e domenica 13 agosto saranno giornate da bollino rosso. Possibili criticità anche il 19 e il 20 agosto, chi partirà in quelle giornate potrà incontrare la prima ondata di rientri, dando vita a una doppia ondata di traffico.

Da fine mese si inverte la tendenza, si svuotano le strade che portano alle località di villeggiatura per riempirsi quelle che conducono verso le grandi città. Sono attese lunghe code, soprattutto in corrispondenza dei caselli, per il controesodo.

La maggior parte dei rientri sarà concentrata tra il 19 e il 27 agosto, soprattutto sabato 26 e domenica 27, in parte anche nella mattinata di lunedì 28.

Traffico in autostrada: le partenze intelligenti

Ci sono alcuni trucchetti che possono aiutare a evitare i momenti di traffico intenso, come: