Esodo di agosto: evitate questi giorni

Code e incolonnamenti vari rischiano di accumularsi soprattutto nelle giornate del week end, come di consueto, facendo innervosire gli automobilisti ancor prima di raggiungere la meta scelta per le proprie vacanze in famiglia o con gli amici. Vediamo i giorni peggiori per viaggiare secondo il calendario dell’ANAS.

Il mese di agosto è quello che da sempre associamo alle vacanze estive. Sono tante infatti le aziende che ogni anno – in questo periodo – chiudono per ferie, e con esse riposano anche i lavoratori, che si prendono i loro meritati periodi di vacanza, per rilassare corpo e mente in vista di un nuovo lungo anno. Le partenze sono già iniziate, con un sabato 6 agosto da bollino nero sulle autostrade, come previsto; e che cosa succederà nei prossimi giorni?

Agosto da bollino rosso e nero

Si è concluso con giornate di traffico intenso, con criticità mattina e pomeriggio, lo scorso week end, il primo del mese, da venerdì 5 a domenica 7 agosto. Sabato 6 è stata la giornata peggiore, con una mattina da bollino nero. ANAS ha poi previsto traffico normale da lunedì 8 fino a giovedì 11 agosto compresi. Chiaramente andrà peggio nel fine settimana: bollino rosso al mattino e al pomeriggio venerdì 12, bollino nero sabato 13 con pomeriggio da bollino rosso. Doppio bollino rosso domenica 14.

Non andrà benissimo nemmeno la giornata di lunedì 15 agosto, Ferragosto, che molto probabilmente sarà caratterizzata da traffico sia al mattino che al pomeriggio. Da martedì 16 a giovedì 18 invece la situazione dovrebbe tornare tranquilla, nella norma. Venerdì 19 le condizioni del traffico inizieranno a peggiorare già dal mattino, con un pomeriggio intenso, da bollino rosso. Sabato 20 e domenica 21 si prevede bollino rosso “all day long”, primissima ondata di controesodo.

Traffico nelle giornate tra agosto e settembre: finite le ferie

Lunedì 22 agosto si prevede già una mattinata da traffico intenso, il resto della giornata invece pare sarà caratterizzato da un quadro normale della circolazione. Da martedì 23 a giovedì 25 agosto tutto procederà per il meglio, senza alcuna criticità in autostrada. Bollino rosso invece per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28, secondo controesodo.

Come il 22, anche il lunedì 29 parte con traffico intenso, per normalizzarsi durante il pomeriggio. Martedì 30 nessun incolonnamento previsto, il traffico invece di intensifica già mercoledì 31, tutti in rientro verso la città. Giovedì 1° settembre venerdì 2 settembre (al mattino) le condizioni tornano normali, con code previste nel pomeriggio. Parte già dal mattino di sabato 3 settembre una situazione da bollino rosso, che migliora nel pomeriggio, per peggiorare nuovamente domenica 4: traffico intenso al mattino e alla sera, saremo in pieno controesodo; si registreranno infatti gli ultimissimi rientri.

Mezzi pesanti: i divieti alla circolazione nei mesi di agosto e settembre

Come ogni anno, sono state previste le giornate di divieto alla circolazione per i mezzi pesanti, per cercare di non rallentare ulteriormente il traffico nelle giornate di esodo e controesodo. Ci sono quindi alcuni giorni in cui sono previste limitazioni per i veicoli di peso superiore alle 7,5 tonnellate. Come nei week end scorsi, si torna ai divieti: