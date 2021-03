Enel X inaugura il primo ‘benzinaio elettrico’

editato in: da

Roma, Corso Francia 212: è qui che si trova la prima area di servizio urbana per veicoli elettrici. A tagliare il nastro dell’inedita infrastruttura, giovedì 11 marzo 2021, sono stati Enel X e Volkswagen Group Italia. Il nuovo Enel X Store romano offre tecnologie per l’efficientamento energetico, servizi finanziari, e soluzioni per la mobilità elettrica, oltre a un punto ristoro.

La rete Enel X vanta in Europa oltre 90.000 sedi di ricarica. Il distributore aperto a Roma è però il primo ultrafast nel nostro Paese. Ciò significa che ospita 4 stazioni High Power Charger per ricaricare più mezzi nel medesimo tempo. La struttura rientra nel progetto ‘Central European Ultra Charging’, cofinanziato dalla Commissione Europea.

Ogni piazzola permette un ripristino al 100% delle batterie con una potenza di 350 kW. Il pieno d’energia può così avvenire in soli 20 minuti. Oltre ai caricatori ultrafast è disponibile anche una JuicePole e un JuiceMedia: la prima è una stazione di ricarica pubblica da 22 kW + 22 kW. Il secondo invece è uno schermo digitale integrato con 2 punti di ricarica, riservato ai test drive dei marchi del Gruppo Volkswagen, come ID.3, l’auto elettrica di massa della Casa di Wolfsburg.

Presso il nuovo Enel X Store, gli automobilisti potranno conoscere l’intera galassia dei servizi firmati Enel X per la sostenibilità e la mobilità a zero emissioni. Si parte, per esempio, dalle JuiceBox, cioè una stazione di ricarica domestica. Oppure il JuiceAbility, che permette di utilizzare l’infrastruttura pubblica per la ricarica delle sedie a ruote elettriche.

L’impegno di Enel X in favore della sostenibilità non si ferma, ovviamente, alla strada. Tra i servizi offerti, per esempio, c’è anche Homix. Si tratta di una tecnologia di smart home con Alexa integrata. Gli utenti possono gestire tramite comandi vocali e da remoto, la temperatura, la sicurezza, l’illuminazione e altri dispositivi dell’ecosistema domestico. Un’altra soluzione ‘intelligente’ e green è Enel X Sun Plug&Play, un impianto fotovoltaico da balcone che contribuisce al fabbisogno della casa con l’energia prodotta dal sole.

Infine, all’interno dello store, si potranno effettuare i pagamenti delle ricariche con l’app JuicePass. La nuova area di servizio sarà anche un palcoscenico per i modelli a batteria del Gruppo Volkswagen, come le 3 city car 100% elettriche presenti in gamma: Seat Mii, Škoda Citigo e Volkswagen e-up! (qui il nostro confronto).