Emergenza Covid: prorogata scadenza delle patenti scadute

Con l'emergenza Covid ancora in atto, e con i rallentamenti conseguenti ai tempi di attesa dovuti per evitare assembramenti, rinnovare i documenti in scadenza sembra diventato un'impresa.

Con lo stato d'emergenza però il governo ha dato più tempo per correre ai ripari, e la nuova proroga messa in atto negli scorsi giorni sorride ancor di più agli italiani.

Nessun problema dunque per i titoli abilitativi alla guida quali fogli rosa, CQC e patenti, che vedono prorogare la loro scadenza nel 2022. Una vera boccata d'aria per le autoscuole, sottolinea il presidente Confarca Paolo Colangelo, che si dice soddisfatto per l'ennesimo accordo raggiunto con l'esecutivo. Le scuole guida, infatti, negli ultimi mesi sono state prese d'assalto per rinnovare i permessi di guida che, prima della proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre, sarebbero scaduti a settembre grazie all'estensione precedente.

"Non possiamo sempre sperare in proroghe e rinvii per sanare un'anomalia che si protrae da anni e che l'emergenza Covid-19 non ha fatto altro che accentuare. Ci auguriamo che il Recovery found possa essere investito anche nel risolvere le questioni ataviche che riguardano la Motorizzazione Civile" le parole di Colangelo che auspica un passo in avanti con l'introduzione del Green pass, che spera possa ridurre "le distanze interpersonali anche nelle aule delle autoscuole". Una questione di vitale importanza per tutti i cittadini, che potrebbero incappare in pesanti multe se colti alla guida con la patente scaduta.

Come si legge sul sito del MIT, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono state aggiornate le scadenze per quanto riguarda le patenti da rinnovare. Nello specifico, ecco le proroghe alle patenti di guida per circolare in Italia:

Le patenti scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021 sono valide fino al 31 marzo 2022 , ovvero il novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

sono , ovvero il novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria; Le patenti scadute tra l'1 giugno 2021 e il 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale;

sono la scadenza normale; Le patenti scadute tra l'1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 sono valide fino al 31 marzo 2022, il novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i fogli rosa, invece, i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati fino 31 marzo 2022, sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Diversa invece la casistica per chi è in attesa di esame teorico per ottenere la patente. Nello specifico, si legge sempre sul sito del Ministero, chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l'ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.