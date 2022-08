Elon Musk, le dichiarazioni che non ti aspetti sul petrolio

Fonte: ANSA Elon Musk controcorrente: le dichiarazioni sul petrolio

Elon Musk, tra gli uomini più ricchi del mondo e CEO di Tesla, ha dichiarato: “Il mondo ha ancora bisogno di petrolio e gas”. E con questa affermazione, detta dall’uomo che più in assoluto è simbolo e testimone della transizione energetica, dello sviluppo e della realizzazione di auto elettriche e mobilità a zero emissioni, ha spiazzato il mondo intero.

Cos’ha detto Elon Musk

Le parole del numero uno di Tesla risalgono a quanto dichiarato durante una conferenza in Norvegia, il manager è intervenuto a proposito delle tematiche legate alla transizione verso una mobilità sostenibile e l’utilizzo di fonti rinnovabili, un argomento di cui abbiamo parlato spesso negli ultimi anni e di cui il mondo intero discute da tempo: “Serviranno decenni per completarla, nel frattempo servono i combustibili fossili o il mondo si sgretolerà”. Queste le sue parole, oltre a sostenere il nucleare.

Viviamo in un mondo difficile per quanto riguarda il costo della vita. Pensiamo solo alla situazione italiana: il 2022, anno post Covid e segnato anche dalla guerra tra Russia e Ucraina, ha fatto aumentare i costi del carburante e dell’energia in modo spropositato. Fare il pieno di benzina e diesel e pagare le bollette oggi sembra essere diventato un lusso per pochi, la situazione è allarmante ormai da tempo. Questo non è un segreto, nonostante gli sforzi di chi cerca di combattere queste problematiche dall’alto, come il Governo che ormai da mesi pratica il noto taglio delle accise (che comunque non basta).

E in questo scenario che non ha bisogno di ulteriori descrizioni, arriva proprio lui – Elon Musk – da sempre considerato simbolo della mobilità a zero emissioni e re delle auto elettriche, a prendere una posizione che nessuno si aspettava, schierandosi dalla parte dei carburanti fossili e del petrolio.

Il mondo deve continuare a estrarre petrolio: parola di Elon Musk

A margine della conferenza sull’energia che si è svolta nella città scandinava, il CEO di Tesla ha rilasciato dichiarazioni molto importanti e controcorrente rispetto alla transizione energetica: “Il mondo deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la civiltà, sviluppando al contempo le fonti di energia sostenibili”.

I giornalisti hanno chiesto il suo parere, e se la Norvegia debba continuare a estrarre idrocarburi. Il manager ha risposto: “Penso che alcune ulteriori esplorazioni siano giustificate alla luce delle sanzioni contro la Russia. Una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è la transizione verso l’energia sostenibile e ci vorranno alcuni decenni perché sia completata”. Questo non significa che Elon Musk ritenga superficiale l’utilizzo delle rinnovabili, anzi “in particolare l’energia eolica e solare, destinate a diventare fondamentali soprattutto nei periodi in cui la richiesta è più alta”.

Come abbiamo detto, Musk strizza l’occhio al nucleare e ha colto infatti l’occasione per esprimersi a favore di un ritorno appunto proprio al nucleare. Parlando di quelli che sono i piani del governo tedesco di chiudere le centrali entro la fine del 2022, ha sottolineato il suo pensiero, che “dal punto di vista della sicurezza nazionale, è folle e dannoso per l’ambiente chiuderli”.