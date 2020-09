EasyPark, numeri da record per l’app dei parcheggi in Italia

editato in: da

Il servizio offerto da EasyPark oggi copre un totale di duemila città e ben 10 milioni di utenti, in 20 differenti Paesi nel mondo. Si tratta di un vero e proprio risultato da primato per la società svedese, che ha sviluppato un’app per i parcheggi.

Si tratta infatti di un servizio che permette di pagare la sosta utilizzando il proprio smartphone. La società attiva nel mobile parking festeggia il raggiungimento di 450 comuni in Italia, dato che dimostra una crescita continua e costante, EasyPark è oggi leader nel suo mercato di riferimento, sia in Europa che in Australia. All’interno del circuito continuano a fare il loro ingresso sempre più città, il successo dell’app per i parcheggi è davvero senza precedenti.

Il CEO di EasyPark Group, Johan Birgersson, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di constatare la velocità con cui il nostro servizio si sta espandendo. Sebbene l’anno sia iniziato in salita, con la pandemia e la mobilità ridotta, stiamo già assistendo a una ripresa e, nella maggior parte dei mercati, stiamo performando meglio che nel periodo precedente all’emergenza Covid. Le indicazioni ricevute ci dicono che la pandemia ha spinto molte più persone a utilizzare il mobile parking. È verosimile che si tratti di un cambiamento permanente”.

Giuliano Caldo, general manager di EasyPark Italia, ha sottolineato inoltre: “La recente emergenza sanitaria ha dimostrato l’urgenza di velocizzare i processi di digitalizzazione con tecnologie all’avanguardia. Dalla fine del lockdown, a maggio 2020, la nostra app è stata attivata in oltre 50 nuove città italiane, tra le quali Bari, Pisa, Grosseto, San Giovanni Rotondo e Bordighera, con una copertura di oltre un milione di abitanti in più in pochi mesi”.

L’app di EasyPark è molto apprezzata perché consente agli utenti di gestire e pagare la sosta con lo smartphone, nella massima comodità e sicurezza. Un progetto in grado di digitalizzare l’Italia, attraverso un’applicazione molto comoda e facile da usare. A partire dallo smart working, che in questi mesi è in grande espansione, sono tante le aziende che cercano di adottare servizi in grado di far risparmiare denaro, tempo e risorse.

Francesca Andrisani, B2B sales manager di EasyPark Italia ha confermato che i mesi di giugno, luglio e agosto hanno visto un aumento del 60% nel numero di parcheggi per lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019. L’emergenza sanitaria ha portato ad un incremento del numero di persone che si spostano in auto per raggiungere uffici e aziende. Ricevere ogni mese il riepilogo delle soste effettuate permette di risparmiare tempo e diminuire i costi. È inoltre possibile collegare l’account privato a quello aziendale e decidere quale usare di volta in volta.