Eagle Eye, arriva la telecamera che controlla bollo e assicurazione

Nuovi aggiornamenti tecnologici arrivano sulle ammiraglie della Polizia Municipale del comune di Milano che da oggi potranno controllare in tempo reale le macchine per strada e rilevare quelle provviste di bollo e assicurazione in regola e chi no. Affinché tutto ciò sia possibile i vigili del capoluogo lombardo potranno contare sull'apporto di Eagle Eye , una telecamera montata sul tetto delle auto della Municipale, che scova i contravventori leggendo la targa delle vetture in transito.

Una vera e propria svolta, che se l'esperimento milanese dovesse andare a buon fine potrebbe portare le macchine della municipale di tutta Italia fornite della nuova tecnologia. Ma come funziona? Semplicemente inquadrando la targa del veicolo per strada che verrà analizzata grazie al collegamento telematico con la banca dati della Motorizzazione. Il controllo, in tempo reale, fornirà il riscontro sulla regolarità o meno della documentazione e da lì partirà l'iter di pattuglia. Solo tre auto, al momento, verranno dotate della telecamera e se il test dovesse risultare utile non si esclude che altre vetture possano ricevere l'Eagle Eye entro fine anno.

Nel caso in cui bollo e assicurazione dovessero essere scadute, non rinnovate o del tutto assenti, saranno le pattuglie in movimento a fermare le auto dei contravventori. La vettura della Municipale con l'occhio di falco, in collegamento radio con le pattuglie in girò per la città, resterà invece in strada a controllare eventuali altri mezzi non in regola.

Non è una novità per Milano e i milanesi essere sorvegliati tramite telecamere che poi, dopo i dovuti controlli, fanno scattare la multa. Il capoluogo è infatti ricco di telecamere fisse nei varchi della Ztl a pagamento dell'Area C e dell'Area B, tecnologie che potevano essere utilizzate anche dalla Municipale, ma l'introduzione di Eagle Eye mantiene la comunicazione diretta con le pattuglie di movimento.

I rischi di circolare senza assicurazione o regolare bollo sono noti. Se un'auto è sprovvista di assicurazione per la responsabilità civile, scatta il sequestro amministrativo del mezzo e una sanzione a partire da 866 euro, mentre la mancata revisione è punita con la sospensione della circolazione del veicolo fino a revisione avvenuta e una multa di 176 euro. Il consiglio, come sempre, è quello di provvedere al rinnovo dell'assicurazione prima della scadenza (facendo però attenzione alle truffe online).