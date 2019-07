Divieto di targhe estere in Italia, le deroghe previste

editato in: da

Allarme targhe straniere: danno per fisco e rischio per sicurezza

Abbiamo parlato tanto in quest’ultimo periodo della lotta alla circolazione delle auto con targa estera in Italia.

Oggi la novità è che dopo aver chiarito per bene la normativa il Governo sta lavorando alla possibilità di concedere delle deroghe. È stato il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a spiegarlo durante un evento organizzato a Cattolica, in provincia di Rimini. Nel dettaglio ha parlato del problema che riguarda la Repubblica di San Marino in particolare, molto vicina alla zona dove ha parlato il Ministro.

È vero che ci sono i furbi che guidano la loro auto in Italia anche se targata in un altro Paese estero per non pagare le tasse e tutti gli oneri a carico degli automobilisti. “Ci sono però anche delle piccole realtà di lavoratori che avevano avuto la targa per motivi di confine”, ha spiegato Toninelli. La deroga a cui il Governo oggi sta lavorando per le targhe estere in Italia è proprio per evitare che queste persone vengano multate. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato ancora: “Non siamo riusciti a metterlo nello sblocca-cantieri, dobbiamo trovare il veicolo normativo migliore per inserirlo. Ma le deroghe sono già state trovate”.

Ricordiamo che in ambito di guida di auto con targhe straniere in Italia c’è una nuova norma introdotta nel Codice della Strada lo scorso dicembre, in concomitanza con l’approvazione del Decreto Sicurezza. Con la modifica al Codice, gli automobilisti italiani beccati a guidare un’auto con targa estera saranno multati di 400 euro. E poco importa se il mezzo sia intestato a un proprio congiunto o se, invece, si tratti di un noleggio a breve o lungo termine: gli italiani non possono più guidare auto che non abbiano una targa italiana.

La ragione di questo provvedimento va ricercata nella necessità di contrastare il fenomeno dei cosiddetti “furbetti della targa”, ossia quegli automobilisti che noleggiano o acquistano auto con targhe dell’Unione Europea per non pagare tasse sui veicoli o le multe che vengono prese in seguito ai controlli svolta dalle Forze dell’Ordine. La contravvenzione non è l’unica “punizione” prevista dal nuovo articolo del Codice della Strada, ma avviene anche il sequestro amministrativo del veicolo. Per riottenere l’auto si dovrà affrontare un complesso processo burocratico che aumenterà anche i costi da sostenere e priverà del mezzo per diverso tempo.