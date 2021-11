I diesel a rischio stop: stanno finendo le scorte di AdBlue

Il liquido AdBlue indispensabile per i motori diesel di ultima generazione scarseggia, il settore dei trasporti vive così una situazione di crisi, ad alto rischio di caos, sia per quanto riguarda le auto che per i tir concentrati sul trasporto merci. La grave carenza di liquido sta creando uno scenario davvero preoccupante.

L’AdBlue infatti è un additivo assolutamente indispensabile per il funzionamento dei motori alimentati a gasolio di nuova generazione, e oggi questo liquido scarseggia, si fa fatica a trovare. Ne avevamo già parlato alcune settimane fa, e lo scenario in questi giorni è ancora più allarmante.

La soluzione viene introdotta in un serbatoio dell’auto (o altro mezzo) appositamente dedicato, e serve per abbattere le emissioni inquinanti dei motori diesel Euro 5 ed Euro 6 (soprattutto quelle di zolfo). Come mai oggi assistiamo a questa problematica? Nel processo chimico che serve per la produzione dell’AdBlue c’è anche il metano, che nelle ultime settimane si trova ad affrontare un’altra situazione altrettanto difficile: l'impennata dei prezzi. Il costo delle materie prime è in aumento e la reazione a catena scatenata ha coinvolto anche l’AdBlue.

Il prezzo di questa soluzione infatti in poco tempo è praticamente raddoppiato (da 230 euro a quasi 500 euro a tonnellata). Produrre l’AdBlue diventa troppo costoso, il prezzo di produzione supera quello di vendita. Le più grosse aziende produttrici, tra cui Yara Italia, azienda di Ferrara, per non andare in perdita, hanno chiuso temporaneamente i loro stabilimenti.

L’AdBlue abbatte gli ossidi di azoto, il prezzo è raddoppiato, si è passati da 25 a 50 centesimi al litro. Un’emergenza che rischia di portare all’inutilizzo dei mezzi moderni e meno inquinanti (che hanno bisogno di AdBlue per funzionare), lasciando spazio alle vecchie auto inquinanti, con forti ripercussioni sull’ambiente.

È necessario trovare una soluzione quanto prima, altrimenti si potrebbe arrivare a circa un milione e mezzo di camion fermi, con lo stop delle consegne di merce, e una profonda crisi del settore dell’autotrasporto e della logistica. Tanti lavoratori che viaggiano in auto saranno costretti inoltre a lasciare le loro vetture ferme. Speriamo in una svolta positiva, prima possibile.

La metà dei produttori in Europa ha chiuso, tutti fermano o diminuiscono la produzione. Si potrebbe importare l’AdBlue dall’estero, il problema è che chiaramente, a causa delle chiusure delle aziende europee e delle limitate capacità logistiche, “al momento il sistema Italia non è in grado di sostituire Ferrara in breve tempo”, ha dichiarato il rappresentante legale di Yara Italia.