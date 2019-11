Decreto Clima: 1500 euro per rottamazione auto Euro 3

editato in: da

Il Governo ha stanziato 255 milioni di euro per i bonus rottamazione previsti dal Decreto Clima che è appena stato approvato in Senato. La misura chiaramente mira alla tutela dell’ambiente, tema molto sentito negli ultimi anni, lo sappiamo bene.

Coinvolge 25 milioni di cittadini residenti nelle Regioni italiane dove le emissioni inquinanti sfiorano livelli davvero allucinanti, cioè la Campania, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, l’Umbria e il Veneto. Ci sono importanti conferme nel testo e anche differenti novità. L’importo e le regole del bonus rottamazione auto e moto e del bonus mobilità cambiano in ogni Regione, però sappiamo per certo che saranno validi per tre anni e potranno essere usati per comprare abbonamenti a servizi di sharing mobility o ai mezzi pubblici, o per comprare una bicicletta (normale o elettrica).

La novità è che in tutte quelle città in cui si dimostra che la qualità dell’aria è pessima, come Roma, Milano, Torino, Catania, Genova e Campobasso, sono previsti fino a 1500 euro per la rottamazione dell’auto fino alla classe Euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli fino agli Euro 2 e 3 a due tempi. Le auto di lusso sono escluse dal bonus, incluse invece tutte le vetture che rispettano i requisiti richiesti e che sono state immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

In particolare, la nota di Agostino Santillo, senatore del Movimento Cinque Stelle (fonte ANSA) cita le seguenti parole: “Il Decreto Clima approvato in Senato rappresenta un primo atto concreto su quella rivoluzione verde che in troppi negli ultimi anni hanno annunciato solo a parole, ma che ora inizia a prendere forma. Come capogruppo M5S in commissione Trasporti, voglio mettere l’accento sulle importanti novità che riguardano il lungo cammino che stiamo cercando di intraprendere verso una mobilità maggiormente sostenibile. Per le città e le aree sottoposte a infrazione europea sulla qualità dell’aria, sono stati stanziati fino a 1500 euro per la rottamazione dell’auto fino alla classe Euro 3 e fino a 500 Euro per i motocicli fino agli euro 2 e 3 a due tempi. Il tutto per un totale di 255 milioni di euro: misure che riguardano circa 25 milioni di abitanti nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto”.