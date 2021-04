David Beckham nuovo ambassador di Maserati

editato in: da

La storia di innovazione, design e passione di Maserati incontra il talento e il genio imprenditoriale di una delle ex stelle del calcio britannico. La Casa italiana, che grazie a stile, tecnologia e straordinaria esclusività ha costruito la sua immagine, ha annunciato di aver nominato David Beckham Global Ambassador del Brand.

Classe ’75, appese le scarpette al chiodo ormai da otto anni, l’ex calciatore è stato ufficializzato come ambassador dell’azienda modenese attraverso un film, una trovata in stile hollywoodiano per uno dei belli del calcio, che tra pallone e sfilate di moda ha sempre saputo fare la sua figura. Lo “Spice Boy”, oggi proprietario di una squadra che milita nel massimo campionato calcistico statunitense, è stato immortalato alla guida di Levante Trofeo, una supercar camuffata da SUV.

L’icona sportiva a livello mondiale si è rivelato essere per Maserati l’uomo giusto per accompagnare la Casa nelle prossime tappe del suo viaggio. Paolo Tubito, Chief Marketing Officer Maserati, ha commentato: “Il Brand continua ad essere proiettato in avanti, inaugurando una nuova era. Maserati sfida ogni giorno lo status quo grazie al suo essere innovativa per natura, spinta dalla passione e unica per design. La partnership con David Beckham esprime tutti questi valori”.

Il video, che lega Maserati sempre più al mondo del calcio (anche l’interista Romelu Lukaku ha scelto il marchio italiano), mostra lo spirito e la voglia di avventura dell’ex calciatore alla guida del bolide. Entusiasmo e soddisfazione per David Beckham che ha dichiarato: “Per me è entusiasmante iniziare questa partnership con Maserati: un Marchio italiano iconico che condivide la mia stessa ammirazione per le innovazioni più grandi e per il migliore design. In un momento così cruciale della sua storia, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Maserati e di continuare con loro questa crescita su scala globale”.

In attesa di vedere in strada la nuova Maserati Grecale, le cui prime immagini sono state “rivelate” nelle scorse settimane, la Casa modenese punta a confermare la propria tradizione di automobili di successo, che di anno in anno, modello dopo modello, hanno ridefinito il concetto di veicolo sportivo italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza.