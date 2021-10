Crisi benzina in GB: Bentley di Ronaldo in coda per ore

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del caos scoppiato in Gran Bretagna, a causa della carenza di benzina e diesel. Le quantità di carburante non bastano, stanno terminando, e la popolazione è disperata. Per questo motivo si vedono code infinite ai distributori, migliaia di persone ferme a bordo del loro veicolo, aspettando il turno per fare il pieno.

Una situazione drammatica, con cui anche il campione Cristiano Ronaldo ha dovuto fare i conti. La crisi del carburante colpisce tutti, indistintamente. La benzina scarseggia e davanti alle stazioni di servizio ormai da giorni si formano delle file lunghissime di macchine, speranzose di trovare ancora carburante per fare rifornimento.

Tra le vetture in attesa, nelle scorse ore, c’era anche una Bentley di Cristiano Ronaldo. Al volante non c’era lui, il Pallone d’Oro, ma un autista alle sue dipendenze che, per riuscire a riempire il serbatoio del meraviglioso e lussuoso gioiellino, si è fatto quasi sette ore in coda, in attesa fuori dalla stazione di servizio di Wilmslow, che dista poco dalla casa di CR7. La fantastica Bentley Flying Spur non è certamente passata inosservata a tutti gli altri automobilisti in attesa di fare il pieno.

Una vettura eccezionale, come tutti gli altri gioielli che fanno parte della collezione milionaria del garage di Cristiano Ronaldo, la Bentley vale circa 250.000 euro; è l'auto che il calciatore sta usando spesso nelle ultime settimane (è stato paparazzato più volte) per andare alle sue sessioni di allenamento al centro sportivo del Manchester United, a Carrington. Ma la tanto invidiata Bentley Flying Spur, una delle vetture più eleganti della Casa, non è stata l’unica vettura di CR7 a restare in coda per il pieno in questi giorni. C’era anche una Range Rover, che però purtroppo ha subito una sorte più amara. Se la Bentley infatti, dopo sette ore circa, è riuscita a fare il pieno, il rifornimento ordinato da Ronaldo per l’altro bolide della sua fantastica collezione non è mai arrivato. Dopo più di sei ore di coda, l’autista ha dovuto arrendersi, perché la benzina era finita, il distributore era già stato completamente svuotato.

Questa è la situazione della Gran Bretagna oggi da cui, come vediamo, anche i migliori ‘non scappano’. La penuria di benzina è dovuta alla crisi dei trasporti, ci sono pochi camionisti che portano carburante, e questo è il risultato. Le scorte del Paese iniziano a scarseggiare, calano in maniera vertiginosa. Il colosso Bp ha diminuito l’erogazione della benzina e del gasolio, alcune stazioni di servizio sono state addirittura chiuse, bloccate.