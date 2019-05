Crisi Alfa Romeo: in calo le vendite anche ad aprile

editato in: da

Alfa Romeo è in crisi in Italia, il brand registra un calo delle vendite negativo nel mese di aprile 2019 nella Penisola.

Lo scorso mese infatti i modelli venduti in tutto dal marchio sono stati solo 2.218 nel nostro Paese, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero è diminuito di parecchio, infatti nel 2018 le unità distribuite ad aprile sono state ben 4.400. Il calo quindi è di un pieno punteggio percentuale del 50% e tra l’altro il risultato di Alfa Romeo va contro la tendenza generale del resto del settore dell’automotive, che in Italia si è ripreso nel mese di aprile, registrando l’1.5% di crescita. Tra l’altro c’è da sottolineare purtroppo che anche la quota di mercato del brand è cambiata ed è passata all’1.27% dal 2.58%.

Da gennaio ad aprile 2019 il Biscione ha venduto 9.493 auto in Italia in tutto, quindi il dato negativo non riguarda solo il mese di aprile, ma è il trend di tutto il primo quadrimestre di quest’anno. Se pensiamo che lo scorso anno nello stesso periodo le auto vendute da Alfa Romeo in Italia sono state 18.000, anche in questo caso il calo in termini percentuali vede quasi un -50%. Il risultato di Alfa Romeo inoltre è il peggiore sul mercato tra tutti i marchi.

Alfa Romeo Stelvio è l’auto più venduta del brand in Italia ad aprile, quasi la metà dei veicoli venduti è stata raggiunta dal suv che è arrivato a quota 1.095 unità, registrando una crescita del 9% rispetto ai dati del mese di aprile 2018. L’auto ha venduto 4.144 unità in Italia dall’inizio del 2019, si registra quindi una diminuzione del 20% rispetto al 2018. Il calo di Alfa Romeo è legato soprattutto alla diminuzione delle vendite di Giulia e Giulietta. Nel mese di aprile dello scorso anno questi due modelli avevano raggiunto quasi 3 mila unità vendute, quest’anno invece solo poco più di mille.

Non abbiamo ancora i dati della situazione di Alfa Romeo in tutti i mercati europei, le informazioni arriveranno nei prossimi giorni. Molto probabilmente però confermeranno il calo generalizzato in tutto il continente, e anche in America Alfa Romeo continua a vendere meno, la situazione è migliore rispetto a quella italiana.