Coronavirus, il MIT concede la circolazione ai mezzi pesanti

Arrivano nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza legata al diffondersi del Coronavirus. Il governo, nelle ultime settimane, aveva vietato la circolazione dei mezzi pesanti durante il fine settimana. Adesso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso il divieto per le prossime due domeniche: 29 marzo e 5 aprile.

La decisione è stata presa alla luce della riduzione del traffico dovuta all’emergenza Coronavirus. Sulla nota ufficiale pubblicata sul sito web del MIT si legge: “La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 29 marzo e del 5 aprile per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Per i servizi di trasporto merci internazionale resta, invece, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo”.

La proroga del provvedimento, spiegano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico. Per le prossime due domeniche, dunque, i mezzi pesanti sono autorizzati a circolare sulle strade extraurbane d’Italia, per i servizi di trasporto merci internazionale, resta ancora in vigore il precedente decreto.

“Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, è sospeso per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino al successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci” si legge sul decreto ministeriale firmato da Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il traffico sulle strade italiane è diminuito sostanzialmente a causa della quarantena. Basti pensare che a Roma gli incidenti sono dimezzati nelle ultime due settimane. Con la proroga del MIT, i mezzi pesanti circoleranno nelle prossime due domeniche: molti di loro trasporteranno beni di prima necessità, fondamentali per affrontare l’emergenza.