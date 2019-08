Controesodo, le previsioni del traffico per il week end del 24 e 25 agosto

editato in: da

Il controesodo è già iniziato lo scorso week end, per chi ha deciso di rientrare dopo aver festeggiato il ferragosto fuori porta.

Questo fine settimana sarà nuovamente interessato dal grande e caotico rientro, per tutti quelli che ricominceranno a lavorare lunedì 26 agosto, e sono davvero tanti. La Polizia Stradale ha compilato i bollini per i prossimi due giorni, teniamo presente che le situazioni critiche sono quelle da bollino rosso e bollino nero. Dal pomeriggio di oggi venerd’ 23 agosto il panorama autostradale inizierà ad essere da bollino rosso, e lo sarà per le intere giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto. La situazione comincerà a migliorare con un bollino giallo dalla mattinata di lunedì 26, quando però ormai la maggior parte degli italiani sarà già seduto dietro la sua scrivania o intento in ogni altro lavoro.

C’è un altro fatto che complicherà la situazione, e non poco. Si tratta dello sciopero dei casellanti, di cui abbiamo già parlato, e che sarà in particolare domenica 25 agosto dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2 di lunedì 26 agosto. Questo purtroppo comporterà delle code ancora più lunghe ai caselli, l’autostrada ovviamente verrà comunque pagata (qualcuna sperava forse di scampare al pedaggio), chi non paga verrà chiaramente multato, i servizi di vigilanza saranno intensificati in prossimità dei caselli degli scioperanti.

Diamo alcune informazioni anche relative alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate: vietata dalle 8 alle 16 di sabato 24 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 25. Attenzione anche alla velocità a cui viaggiate, le tratte coperte dai nuovi sistemi tutor, come abbiamo visto, sono aumentate. Per quanto riguarda invece la decisione della Corte di Cassazione di ripristinare i vecchi sistemi, la Polizia Stradale non ha ancora rilasciato alcuna informazione certa.

Le vacanze estive sono giunte quindi ormai al termine per molti, il grande controesodo di questo week end lo dimostra, le code saranno interminabili (molto probabilmente). La situazione rimarrà da bollino rosso da oggi pomeriggio fino a lunedì mattina, quando il bollino tornerà giallo. La Polizia Stradale ha diffuso i dati a questo link, dove potete consultare giorni e tratte autostradali per scoprire le concentrazioni di traffico, distinte dal colore del bollino.