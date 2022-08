Controesodo agosto: traffico intenso per il rientro in città

Fonte: ANSA Controesodo agosto, traffico da bollino rosso.

Si annunciano due giornate da bollino rosso sulle autostrade italiane per il weekend del controesodo. A partire dal pomeriggio di sabato 20 agosto, è atteso un traffico in costante aumento lungo tutta la rete Anas. Situazione da monitorare fino a domenica 21.

Le tratte interessate dall’elevato flusso di traffico sono tutte le principali arterie stradali e autostradali del nostro Paese, in maniera particolare quelle in direzione delle Regioni del Nord Italia e dei grandi centri urbani. Code previste anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, lungo la dorsale adriatica, la tirrenica e quella jonica, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Controesodo dopo Ferragosto: fine settimana da bollino rosso

Si prevede traffico intenso soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica 21 agosto in concomitanza con i rientri del fine settimana. Bisogna ricordare che è in vigore anche il divieto di transito di mezzi pesanti nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di sabato 20 agosto e dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di domenica 21 agosto.

Per via del controesodo di agosto, ci sono delle zone in cui il traffico sarà più intenso di altre, come la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa la Campania, la Basilicata e la Calabria, la statale 106 Jonica e la statale 18 Tirrena Inferiore, entrambe in Calabria.

Dopo l’esodo di Ferragosto, code e incolonnamenti sono previsti anche sull’autostrada A19 Palermo-Catania e sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia. I rallentamenti riguarderanno, inoltre, la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna e la 148 Pontina nel Lazio.

Le zone interessate da un elevato flusso di traffico nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto proseguono con l’itinerario E45 che collega il Nord Est con il Centro Italia e coinvolge l’Umbria, la Toscana e l’Emilia Romagna. Non saranno da meno le direttrici SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, e SS16 Adriatica tra Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto.

Traffico intenso sulle autostrade italiane: la situazione

Per quanto riguarda l’Italia settentrionale, traffico da bollino rosso anche per i raccordi autostradali Ra13 ed Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 “della Valle D’Aosta” e la SS309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 “di Alemagna” in Veneto.

Oltre alle zone già citate, si segnalano possibili disagi alla circolazione in provincia di Chieti, lungo la A14 e la SS16 a causa della tappa del Jova Beach Party in programma lungo il litorale del Comune di Vasto. A tal proposito, a causa della prevista affluenza di migliaia di persone, è stata apportata una modifica temporanea alla circolazione sulla SS16 nel territorio di Vasto con l’istituzione del divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate di peso fino a cessate esigenze.

Fine settimana da bollino nero, invece, in Veneto, dove si prevedono circa 340mila veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete. L’attenzione è rivolta anche alla direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo Palmanova e alla carreggiata ovest in direzione Venezia, dove si concentrerà il volume maggiore di traffico.