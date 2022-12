Conducenti senza assicurazione auto: le conseguenze in Italia

Fonte: iStock Il 2,6% degli automobilisti italiani non è coperto da Rc Auto: i prezzi alti dipendono anche da questo

In Italia sono quasi tre milioni gli automobilisti che circolano senza assicurazione Rc Auto: a fornire la stima è il presidente dell’Ivass Luigi Federico Signorini nel corso del convegno internazionale “Experience ratings in insurance markets: Theory and Evidence”, durante il quale si è tracciato un quadro dell’intero comparto delle Rc Auto in Italia.

Nonostante negli ultimi dieci anni i premi siano diminuiti in maniera significativa, ha spiegato Signorini, ancora tantissimi automobilisti circolano per le strade italiane senza alcun tipo di copertura assicurativa: non soltanto un rischio in termini di sicurezza stradale, ma anche un danno per le tasche degli automobilisti onesti, che pagano per chi guida senza assicurazione.

Tre milioni di automobilisti senza assicurazione

Il dato è di quelli allarmanti: circa tre milioni di automobilisti circolano sulle strade italiane sprovvisti di Rc Auto. “Si stima che circa il 6% dei conducenti non sia effettivamente protetto dall’assicurazione obbligatoria”, ha affermato Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass (che conosciamo molto bene), nel corso di un workshop internazionale dedicato al comparto delle Rc Auto.

Compagnie assicurative e Forze dell’Ordine conoscono bene il fenomeno, e hanno nel tempo tentato di contrastarlo con diversi strumenti: non si tratta soltanto di un rischio in più sulle strade, ma anche di uno dei motivi principali per cui i premi Rc Auto sono così alti in Italia. Quando un conducente ignoto o non assicurato provoca un incidente, interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, che viene finanziato tramite un prelievo del 2,5% sui premi delle polizze Rc Auto pagate dagli automobilisti onesti – che quindi si trovano a pagare premi più alti per sopperire alle gravi mancanze di altri.

“I danni causati dai conducenti non assicurati e insolventi sono coperti da un fondo di solidarietà pagato dagli assicuratori”, spiega Signorini, quindi è chiaro che il costo intrinseco del fenomeno rimane a carico dei conducenti rispettosi della legge, che in Italia pagano ancora premi più alti che nel resto d’Europa.

Il punto sul prezzo delle Rc Auto

Il premio delle polizze Rc Auto, ha ricordato il presidente dell’Ivass, dipende dall’attestato di rischio, che contiene le informazioni salienti degli ultimi 5 anni di storia dell’assicurato. Si tratta di una misura pensata per ridurre l’azzardo morale, e cioè incentivare comportamenti virtuosi in cambio di polizze più basse: oggi, in seguito a un sinistro con colpa, “il premio aumenta mediamente del 27%”.

Il sistema attualmente in uso per valutare l’esperienza dell’assicurato, però, non è più adeguato agli automobilisti italiani: “Nel secondo trimestre del 2022”, spiega Signorini, “l’87% degli assicurati apparteneva alla classe migliore e l’89% non aveva registrato sinistri negli ultimi cinque anni”.

Ciò significa che la maggior parte degli automobilisti italiani si colloca all’interno della stessa classe di merito (ecco come si calcola), troppo estesa e variegata per essere realmente indicativa delle probabilità di rischio connesse a ogni assicurato. Si pensa quindi a valutare altri strumenti di mitigazione del rischio, come franchigie, addebiti basati sul chilometraggio percorso e blocchi di accensione obbligatori per chi si mette alla guida sotto gli effetti dell’alcol.

Resta che negli ultimi dieci anni i premi assicurativi sono diminuiti del 30% in termini nominali: “Credo che si possa legittimamente affermare che gli automobilisti onesti e prudenti ricevano oggi, in media, un trattamento migliore rispetto al passato”, afferma Signorini. Ciò nonostante, va ricordato che il premio e il costo dei sinistri sono mediamente ancora più alti in Italia rispetto agli altri principali Paesi europei.

Nonostante le sanzioni per chi circola senza assicurazione siano piuttosto pesanti – oltre a prevedere il sequestro del veicolo, possono superare i 3.000 euro – sulle strade italiane circolano sempre più auto sprovviste di copertura Rc Auto, il che si traduce inevitabilmente in premi più costosi per gli assicurati. I più costosi d’Europa.