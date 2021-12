Comprare una bici oggi: impresa quasi impossibile

Avere in poco tempo una nuova bicicletta in Italia oggi sembra l’impresa del secolo. E così, tutti gli appassionati e fan dello sport all’aria aperta e delle pedalate su due ruote soffrono di questa enorme difficoltà del mercato italiano ormai da parecchio tempo. Le bici di media e alta fascia sono introvabili.

Non solo ci sono delle oggettive difficoltà a livello produttivo (che possiamo paragonare a quelle di cui soffre oggi purtroppo il mercato auto globale, a causa della crisi dei semiconduttori), ma anche le spedizioni sono bloccate. In tutta Europa sta succedendo quello che già accade da tempo anche negli Stati Uniti. Una nota Casa produttrice di bici elettriche ha dovuto di recente comunicare ai suoi clienti che avevano ordinato un popolare modello (e che volevano riceverlo entro Natale) che purtroppo l’azienda non può garantire assolutamente la consegna prima delle Festività.

La Casa si è scusata, le consegne sono in estremo ritardo. Purtroppo ci sono moltissimi modelli che non riusciranno ad essere consegnati entro il 31 dicembre 2021, ma arriveranno addirittura dopo le Feste, a gennaio 2022 (se tutto va bene). Il problema principale è stato sicuramente l’enorme pandemia di Coronavirus (oggi le novità sul Super Green Pass), dopo la quale i produttori non riescono più a ricevere dai loro fornitori le materie prime destinate alla realizzazione delle biciclette entro 4 settimane, come in epoca pre-Covid, ma dopo almeno 4-8 settimane di attesa, e in alcuni casi anche di più.

La situazione che sta vivendo il mercato delle bici oggi ha dell’incredibile, eppure purtroppo è così. Sappiamo bene quanto la pandemia e i conseguenti lockdown e restrizioni, che ormai vanno avanti da quasi due anni, hanno portato una serie infinita di difficoltà a tutti i mercati e all’economia globale; e questo ne è l’ennesimo esempio. Ci sono addirittura (negli USA) navi che aspettano di scaricare i loro prodotti al porto da un mese circa, e che non hanno la possibilità di farlo a causa di problemi di accettazioni delle navi da parte dei porti, e quindi difficoltà per le stesse di attraccare. È davvero assurdo.

E tutto questo si aggiunge ovviamente ai consistenti ritardi nella consegna dei materiali che servono per la produzione delle bici stesse. Tantissimi gli appassionati di bici che hanno comprato un nuovo mezzo e coloro che hanno deciso di regalarlo invece per Natale che devono rinunciarvi e attendere gennaio 2022 per averlo. Alcune Case produttrici hanno deciso di inviare nel frattempo delle brochure (digitali e non) da poter condividere con il destinatario del regalo, nell’attesa. Speriamo che la situazione migliori dopo le Feste.