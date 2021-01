Il campione indiscusso Michael Schumacher compie 52 anni

editato in: da

Tanti auguri a Michael Schumacher: il campione tedesco compie 52 anni. Il mondo dell’automobilismo e dello sport in generale festeggia il compleanno del pilota sette volte campione del mondo di Formula 1, il settimo dal giorno del suo terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013.

Mentre vige il più stretto riserbo sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, i suoi tifosi e gli appassionati di automobilismo celebrano il 52esimo compleanno di un campione assoluto che ha scritto pagine indelebili nella storia della Formula 1 e della Ferrari, riportata al successo dopo anni di delusioni.

Il regalo anticipato per il suo compleanno è arrivato con qualche settimana di anticipo, esattamente il 6 dicembre quando il figlio Mick Schumacher si è laureato campione del mondo di Formula 2 con la Prema Racing al termine della sprint race del Gran Premio di Sakhir. Oltre al titolo iridato, per Schumi Jr è arrivata un’altra grande notizia: a partire da quest’anno correrà in Formula 1 al volante della Haas.

I tanti paragoni con il padre non lo spaventano, ma rappresentano uno stimolo per lui: “Mio padre è stato il migliore di sempre in questo sport, non vedo perché dovrei volermi staccare da lui” ha dichiarato Schumi Jr dopo l’annuncio del suo approdo in Formula 1. Mick Schumacher è pronto a seguire le orme del padre e sogna un grande futuro in Formula 1, magari un giorno alla guida della Ferrari.

Oltre al paragone con il figlio, negli ultimi mesi è tornato prepotentemente alla ribalta il confronto con Lewis Hamilton, il protagonista assoluto dell’era moderna della Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, nel 2020, ha eguagliato il record di 7 mondiali vinti di Schumacher, e ha superato il tedesco nel numero di Gran Premi vinti, arrivando a quota 95.

Nel giorno del suo compleanno, non sono mancate le dimostrazioni di affetto nei confronti di Michael Schumacher. La Ferrari, attraverso il proprio account ufficiale di Instagram, ha pubblicato una foto che ritrae il campione tedesco, corredata dalla frase “Tanti auguri Michael Schumacher, siamo tutti con te”. Sui social tutti stanno celebrando il pilota tedesco che nel corso della sua carriera ha vinto 7 volte il campionato del mondo di Formula 1: le prime due con la Benetton e le altre 5 con la Ferrari.