Cityscoot, a Milano arriva anche il secondo casco

editato in: da

La start-up francese di scooter sharing a flusso libero e zero emissioni Cityscoot festeggia l’arrivo dell’estate annunciando la disponibilità del secondo casco sui propri mezzi a Milano. Così rende più semplici gli spostamenti in città insieme in modo sicuro, facile e veloce.

Da oggi anche nel capoluogo lombardo si può quindi viaggiare in due con Cityscoot, grazie al secondo casco che è stato inserito nel nuovo bauletto e che si aggiunge ovviamente al primo casco già disponibile e alle cuffiette telate usa e getta che rimangono nel sottosella. Sono già pronti i primi 100 motorini con bauletto, Cityscoot (servizio esteso tra Milano e Roma) doterà man mano tutti i mezzi nelle prossime settimane, coprendo la flotta entro settembre.

Le dimensioni del bauletto sono 30×35 cm circa, è pensato per non ostacolare l’agilità del mezzo, si apre premendo il pulsante sopra di esso all’inizio del noleggio e può essere richiuso con semplicità riponendo il casco alla fine del viaggio. Per inaugurare la novità Cityscoot ha pensato ad una sorpresa per tutti i suoi clienti e quindi ha inserito nel bauletto un flyer con un codice premio per poter usufruire di 10 minuti gratuiti nella corsa successiva.

E non è ancora tutto, per festeggiare la grande novità che arriva proprio ad aprire la stagione estiva anche a Milano, la start-up francese regala a tutti i suoi nuovi utenti un codice di iscrizione che dà diritto a 45 minuti completamente gratis, da usare entro la fine dell’estate.

Gianni Galluccio, General Manager Cityscoot Italia, ha dichiarato: “Dopo avere esteso ulteriormente la copertura del servizio fino a includere l’area di Segrate per facilitare lo spostamento verso la città, sono felice di annunciare oggi anche la disponibilità del bauletto con il secondo casco. Gli scooter Cityscoot (a Milano dal 2019) sono da sempre omologati e assicurati per due persone, ma aggiungendo il secondo casco vogliamo incentivare ancora di più il viaggio in due. Credo rappresenti un passaggio importante non solo per venire incontro alle richieste dei nostri utenti, che in particolare nel periodo estivo amano potersi spostare insieme liberamente per la città, ma sia anche un modo per promuovere una nuova mobilità sempre più condivisa e sostenibile”.

Cityscoot inaugura la stagione estiva con questa grande novità, per nuovi viaggi in città in due, sicuri e semplici.