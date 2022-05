Circuito di Monaco stregato, cosa ha fatto Leclerc

Episodio sfortunato per Charles Leclerc sulle strade del Principato di Monaco dove questo fine settimana si è esibito al volante della storica Ferrari 312 B3-74 al Gran Premio Storico di Monaco.

Il ferrarista, al volante della Rossa usata da Niki Lauda e Clay Regazzoni nel mondiale del 1974 e nella prima parte della stagione 1975, ha perso il controllo della vettura all’ingresso de La Rascasse, impattando contro le barriere e danneggiando seriamente l’alettone posteriore.

A tradire e ad indurre all’errore Charles sarebbe stato un problema ai freni e dello sporco lasciato sull’asfalto da un precedente incidente.

Su Twitter è stato lo stesso Leclerc, che ricordiamo è al comando del mondiale di Formula 1, a commentare l’accaduto, ricordando le disavventure passate sul circuito casalingo: “Quando pensi di avere già avuto tutta la sfortuna del mondo a Monaco e perdi i freni alla Rascasse con una delle più iconiche Ferrari da Formula 1”.

Il circuito di Monaco resta infatti decisamente stregato per il pilota monegasco che non ha ancora mai finito un GP di casa in carriera: nel 2018, a pochi giri dalla bandiera a scacchi, fu coinvolto in un incidente con Brendon Hartley, mentre l’anno successivo finì a muro nel tentativo di rimontare dal fondo. Nel 2021, invece, il ferrarista non è riuscito neppure a partire dopo l’incidente in Q3.