La Casa tedesca punterà ancora sui motori diesel

Di questi abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci sono parecchi dubbi a riguardo e infatti, sullo stop a vetture diesel e benzina, l’industria dell’auto lancia l’allarme. Volkswagen ha comunque intenzione di ridurre quelle che sono le emissioni inquinanti provenienti dalle sue auto in Europa, arrivano almeno ad un -40% entro il 2030. La Casa desidera infatti concentrarsi sullo sviluppo della mobilità elettrica, ma non solo.

Infatti non ha intenzione solo di produrre vetture con motorizzazioni a zero emissioni, ma sta sviluppando anche importanti ricerche per quanto riguarda i motori endotermici a combustione sintetica. Già dalla scorsa estate tutta la gamma di vetture della Casa che monta il 4 cilindri diesel TDI è infatti omologata all’utilizzo di gasolio paraffinico secondo la norma europea EN 15940, che è la direttiva che regola l’utilizzo dei bicomponenti nella miscela del carburante.

La Casa automobilistica Volkswagen sostiene a gran voce i carburanti di ultimissima generazione, vanta l’utilizzo di E-diesel come soluzione alternativa alla mobilità elettrica per riuscire a diminuire le emissioni di anidride carbonica dal 70 al 95% rispetto al diesel tradizionale che viene usato oggi per le nostre auto. Secondo la Casa poi c’è un altro punto importante su cui concentrarsi, perché l’uso di una flotta di veicoli formata sia da auto elettriche che da vetture con motori standard ma alimentati con nuove tipologie di carburante di ultima generazione, consente una diminuzione significativa delle emissioni di gas inquinanti.

Tutte queste attività fanno parte del piano industriale Accelerate di Volkswagen; le nuove strategie della Casa tedesca prevedono di arrivare ad oltre il 70% di auto elettriche vendute in Europa. Facendo un ultimo focus sui combustibili sintetici, secondo Volkswagen la quota di utilizzo degli HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), biocarburanti 100% di origine vegetale già disponibili sul mercato, potrà aumentare anche dal 20 al 30% per il trasporto su strada nei prossimi 10 anni. Non solo, verranno introdotti poi anche gli E-Fuel come forma di alimentazione alternativa per auto, tutti ritenuti a C02 neutrale, e realizzati grazie a fonti rinnovabili in carburante.