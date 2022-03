Caro carburante, è una truffa: come contrastarlo

Il caro benzina ci sta mettendo alle strette, le famiglie italiane infatti sono in grande difficoltà: il prezzo del carburante è arrivato a livelli mai visti prima e, come se non bastasse, le conseguenze della guerra si fanno sentire su tutti i fronti. Pesano sul settore auto, ma anche su quello energetico, con bollette salatissime.

E non è tutto, perché c'è anche la paura di rimanere senza materie prime e prodotti alimentari, e non solo a causa della guerra, ma anche per lo sciopero degli autotrasportatori che, come sappiamo, ieri (14 marzo 2022) hanno organizzato una grande protesta contro il caro carburante, che ha fatto impennare in maniera esagerata i costi del pieno di benzina. E, come se non bastasse, lo scorso fine settimana abbiamo assistito all’ennesima “psicosi” nei supermercati, sembrava di essere tornati al primo lockdown, esattamente due anni fa.

Gli italiani hanno svuotato gli scaffali, cercando di comprare quanti più prodotti freschi o di prima necessità fosse possibile. Pasta, pane, zucchero, farina, frutta, verdura, acqua. La situazione sta diventando ingestibile.

Le parole di Roberto Cingolani

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha dichairato a Sky TG24: “Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi. Una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”. Non tutti si trovano in accordo con le sue parole, il Ministro parla appunto di speculazione di mercato riferendosi al prezzo del greggio e del gas, “in aumento esponenziale nonostante non ci siano problemi di carenza dell'offerta”.

I consigli per risparmiare

Cercare di consumare meno diesel e benzina è possibile, anche se non sempre è facile. Ci sono però dei comportamenti che ci possono aiutare a bilanciare in parte i forti aumenti dei prezzi alla pompa. Abbiamo raccolto alcuni consigli utili degli esperti, alcuni li abbiamo già visti insieme in altre circostanze, ma è proprio ciò che può servire per aiutare gli automobilisti italiani ad usare al meglio l’efficienza delle vetture moderne e a risparmiare carburante. Vediamone alcuni: