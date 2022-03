Caro benzina, il conto per le famiglie è salatissimo

Torniamo a parlare di caro benzina che, purtroppo, in questo 2022 iniziato non proprio come desideravamo, è accompagnato anche dal caro energia e dal conseguente e generale caro vita, che stanno mettendo in ginocchio le famiglie italiane. Quello che sta succedendo nel nostro Paese fa paura a tutti, le nostre tasche si stanno svuotando per far fronte alle spese quotidiane, che aumentano a dismisura.

Quanto costa fare il pieno di benzina oggi in Italia

Solo i primi due mesi di quest’anno possono già essere definiti drammatici. Per fare rifornimento, a gennaio e febbraio 2022, gli italiano hanno speso in tutto quasi 50 euro in più rispetto all’anno scorso, con un aumento significativo del 22% sul 2021. Questo è quanto risulta dalle simulazioni effettuati da Facile.it (che ci manda i risultati del suo studio), sulla base dei dati di mUp Research (le suddette simulazioni, come sottolineato da Facile.it, sono state realizzate prendendo in considerazione la percorrenza media e la spesa carburante emersa dall’indagine di mUp research, tenendo in considerazione la variazione dei prezzi della benzina e del diesel rilevata periodicamente dal MISE).

Le conseguenze della guerra sul prezzo del carburante

Sono mesi difficili, in cui le famiglie italiane stanno facendo i conti con il caro benzina. E, come se non bastasse, il tremendo scoppio della guerra, con l’invasione dei russi in territorio ucraino, avvenuto lo scorso 24 febbraio, ha evidentemente peggiorato la situazione. Il prezzo del carburante infatti è salito alle stelle e, secondo la ricerca di Facile.it, chi è in possesso di un’auto alimentata a benzina ha speso, in media, circa 272 euro di carburante dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 (nel 2021 i soldi spesi nello stesso periodo erano 228 euro). Situazione analoga per chi guida una macchina diesel che, sempre in media, nei primi due mesi dell’anno ha speso 245 euro (199 euro nel 2021).

Cosa accadrà nei prossimi mesi

Lo scenario internazionale oggi purtroppo è assai complicato, e questo può portare solo conseguenze negative, di fatto. Cosa significa? Se la situazione rimane tale, il conto per gli automobilisti italiani è destinato ad aumentare. Facile.it, sulla base dei dati attuali, ipotizza che un italiano in un anno potrebbe arrivare a spendere ben più di 1.750 euro per fare il pieno di una vettura a benzina. Non va meglio per chi ha la macchina diesel, che potrebbe arrivare a spendere più di 1.560 euro, il 20% in più rispetto al 2021. Un vero salasso per le nostre tasche.

L’atteggiamento degli italiani

Gli automobilisti italiani sono ‘sfiniti’, la rabbia per questa situazione è tanta. Le associazioni dei consumatori lamentano l’assenza di provvedimenti da parte del Governo, una delle soluzioni sarebbe il taglio delle accise, ma pare non essere nemmeno presa in considerazione. Non ci stupisce quindi vedere come moltissimi italiano oggi stiano cercando di risparmiare, provando ad usare meno la loro auto. Già prima dell’inizio della guerra Russia-Ucraina, l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research aveva messo in evidenza come il 72% delle persone ‘analizzate’ avesse iniziato a diminuire gli spostamenti con il proprio veicolo. Non ci resta che sperare in un cambio di rotta, e che la situazione non tardi a migliorare, per tutti.