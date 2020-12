Il camion della Coca Cola in giro per l’Italia

editato in: da

Il nuovo spot natalizio di Coca Cola vede ancora protagonista il camion iconico che ci fa sognare praticamente da decenni. E oggi la grande novità è che, in questo 2020 così difficile, il Christmas Truck viaggerà per le grandi città italiane per beneficenza.

Il camion farà il giro di tutta la Penisola, è già in viaggio. Dobbiamo molto a questo bellissimo truck, che ci ha trasmesso la passione per i colori del Natale, per la neve nelle giornate di festa, per le luci che celebrano questo periodo così speciale, anche in un anno come questo, che lascia sempre un pizzico d’amaro, a causa della pandemia di Coronavirus che ancora spaventa e non ci fa vivere come vorremmo e come siamo abituati né il quotidiano né soprattutto i soliti momenti di dolce aggregazione tipici del mese di dicembre.

Coca Cola da sempre nel periodo di Natale dà il suo contributo per iniziative benefiche e di solidarietà. Questo è il quarto anno consecutivo in cui possiamo vedere il brand impegnato insieme al Banco Alimentare, per poter raccogliere fino a due milioni di pasti per tutte le persone povere e bisognose, che non hanno tutti i giorni un piatto caldo da mangiare. La grande novità 2020 è appunto il viaggio del camion di Natale in tutta Italia.

Il suo passaggio ha l’obiettivo di donare a tutti un brevissimo momento di gioia, rispettando comunque le distanze e i divieti di assembramento. Il percorso del Christmas Truck di Coca Cola toccherà differenti città senza fermarsi, per raggiungere più persone ma rispettando le attuali limitazioni e evitando pericolosi assembramenti; il viaggio si terrà in compagnia dei più bei canti di Natale, che faranno ancora più piacere in questo Natale in cui anche i minimi spostamenti sono sconsigliati e/o vietati.

Il passaggio del camion, insieme a tutti gli altri eventi benefici del mese di dicembre, rientra nella campagna “Natale Insieme Come Mai Prima”, on air dal 15 novembre in TV. Coca Cola vorrebbe trasmettere a tutti in questo Natale la voglia e la capacità di donare qualcosa a chi non ce l’ha, a chi è meno fortunato, soprattutto in questo anno così complicato. Ognuno di noi ha qualcosa in più rispetto agli altri che può donare. È un messaggio di speranza e amore quello del marchio famoso in tutto il mondo, lo spot è stato diretto dal regista premio Oscar Taika Waititi. Oggi il camion è in Puglia, si sposterà poi a Potenza, in alcune città della Calabria, e della Sicilia, e terminerà il suo tour al nord, tornando a Seriate, Novara e Torino il 21 dicembre, a Milano il 22 e 23.