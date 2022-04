Cambio gomme estive: la classifica dei migliori pneumatici

Sappiamo che l’auto oggi è uno dei mezzi di trasporto maggiormente utilizzati per gli spostamenti quotidiani, ed è anche il preferito per chi si metterà in viaggio per le vacanze estive. Per questo motivo è importante riconoscere quanto gli pneumatici ricoprano un ruolo fondamentale sia a livello di prestazioni del veicolo che a livello di riduzione dell’impatto ambientale.

È un tema caldo e molto sentito in questo momento, visto che proprio oggi scatta l’obbligo di cambio gomme (con la consueta proroga fino al 15 maggio), e di installazione degli pneumatici estivi. Altroconsumo, leader nei test di pneumatici per le associazioni di consumatori EU all’interno del consorzio di Automobil Club, vuole dare un supporto ai consumatori nella scelta tra le varie gomme disponibili sul mercato, e per questo ha realizzato un’analisi per valutare i punti di forza e di debolezza di 16 gomme del tipo 185/65 R15 (adatte alle auto di piccole dimensioni) e 16 del tipo 215/60 R16 (utilizzate principalmente per i SUV).

I test in laboratorio

Altroconsumo ha sottoposto gli pneumatici a misurazioni in laboratorio basate sugli standard Adac, ente specializzato in test nel settore della mobilità. Sono stati messi alla prova con differenti esami, tra cui – ad esempio - la stabilità in rettilineo e in curva, la risposta allo sterzo, la sicurezza durante i cambi di corsia e le curve multiple e la risposta in frenata con ABS a 100 km/h.

Per quanto riguarda le gomme estive di categoria 185/65 R15 testate da Altroconsumo, il marchio che si è rivelato migliore è stato GOODYEAR EfficientGrip Performance 2, valutato come: Migliore del test, Migliore acquisto e Miglior scelta green. Bridgestone Turanza T005 è invece Miglior acquisto nella categoria insieme a Pirelli Cinturato P1 Verde, con un punteggio appena inferiore. La Miglior scelta green va al marchio Michelin Primacy 4 per il consumo di carburante ridotto e la durata nel tempo.

Per quanto riguarda invece la categoria 215/60 R16, il Migliore del test è Michelin Primacy 4, anche Miglior scelta green per consumi e durata, a pari merito con Continental PremiumContact 6. Bridgestone Turanza T005 è Miglior scelta green per le buone prestazioni su consumo e durata. Toyo Tires Proxes Comfort è infine Miglior acquisto e Miglior scelta green.

Le gomme giuste riducono l’impatto sull’ambiente e fanno risparmiare

Com’è possibile spendere meno e fare una scelta ecosostenibile? Usando il giusto set di pneumatici. Scegliere una gomma di una classe efficiente come, ad esempio, la B, consente di risparmiare carburante mediamente fino al 7% rispetto a uno pneumatico di classe C. E non è tutto, è fondamentale anche viaggiare con la giusta pressione delle gomme, per ridurre i consumi di carburante.

Altroconsumo mira a garantire un minor impatto economico e ambientale, e con questo obiettivo ha lanciato la piattaforma Mile21, che può aiutare i consumatori con consigli utili su come risparmiare carburante, cosa fare per impattare meno sull'ambiente quando si guida, ma soprattutto consente di tenere monitorati i consumi e le emissioni dell’auto: basta inserire i propri dati al suo interno.

In vista dell'imminente obbligo di passaggio alle gomme estive, gli automobilisti che hanno la necessità di cambiare il treno di pneumatici possono quindi seguire i consigli dei test di Altroconsumo.