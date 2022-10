È tempo di cambio gomme: come evitare le multe

Fonte: 123RF Cambio gomme invernali: cosa fare per evitare multe

Come accade ogni anno, anche per il 2022 è in vigore l’obbligo di montare pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre al 15 aprile, con proroga al 15 novembre nelle zone dove non sono presenti tratti montani particolarmente soggetti a precipitazioni nevose e nelle regioni meno “rigide” (obbligo che in Valle d’Aosta e nelle aree più fredde si estende fino al 15 maggio).

Per permettere a tutti di adattarsi per tempo alla legge, visto che si rischiano multe salate se non si equipaggia l’auto con i sistemi indicati dal Codice della Strada, è possibile già da ieri – 15 ottobre – iniziare a mettersi in regola. A partire dal 15 novembre poi tutti dovremo avere le gomme invernali montate oppure le catene da neve a bordo. Una volta terminata la stagione fredda, accadrà lo stesso: dal 15 aprile al 15 maggio si avrà tempo per rimontare gli pneumatici estivi.

L’obbligo di gomme invernali in Italia

In quasi tutte le regioni della Penisola ci sono dei tratti stradali e autostradali in cui vige l’obbligo di montare gomme invernali o di tenere catene da neve a bordo. Questo consente agli automobilisti alla guida del proprio veicolo di affrontare ogni situazione meteo, e quindi di poter viaggiare su suolo innevato, bagnato, ricoperto di brina, umido, sdrucciolevole in sicurezza. È bene quindi organizzarsi per tempo per il cambio gomme presso un’officina specializzata e informarsi sugli obblighi vigenti nella propria zona, per evitare multe pesanti.

Gli pneumatici invernali che, ricordiamo, devono sempre essere gonfiati alla pressione corretta (scopri come), consentono di accorciare lo spazio di frenata del 15% su strada bagnata e del 50% su tratti innevati. Permettono inoltre di procedere in sicurezza anche nei tratti più difficili, senza il bisogno di catene da neve.

Il Ministero della Mobilità Sostenibile raccomanda di equipaggiare il proprio veicolo con gli pneumatici adatti alla stagione, per una maggiore sicurezza in viaggio e per poter beneficiare di ottime condizioni di aderenza su fondo stradale. Attenzione: è vero che questo autunno, nella maggior parte delle regioni italiane, sta registrando temperature sopra la media stagionale. Questo non significa che bisogna rimandare il cambio gomme, perché l’inverno è comunque alle porte e molto probabilmente il freddo arriverà all’improvviso, quindi meglio non farsi cogliere impreparati.

I simboli indicati sulle gomme invernali

C’è anche un altro motivo per cui sarebbe bene evitare di aspettare l’ultimo giorno per cambiare le gomme: la congestione che potrebbe crearsi nei punti vendita. A proposito invece di simboli indicati sulle coperture invernali, c’è una novità: la dicitura 3PMSF, quello che conosciamo come pittogramma alpino, dove è raffigurata infatti una montagna stilizzata a tre picchi con un fiocco di neve all’interno.

Tutte le gomme che superano il test omologativo su neve riportano quest’icona sul fianco, che sta a indicare che si tratta di pneumatici con caratteristiche superiori su fondi innevati o ghiacciati.

C’è anche chi preferisce montare sulla propria vettura le gomme All Season, o Quattro Stagioni, sempre più utilizzate negli ultimi anni, soprattutto da chi non è solito affrontare strade di montagna o zone particolarmente fredde e soggette a neve. Se le gomme riportano la dicitura M+S o il pittogramma alpino, allora sono idonee per viaggiare sulla neve. In presenza di ordinanze specifiche quindi è consentito circolare con questi pneumatici, senza rischiare sanzioni.

Cambio gomme: cosa si rischia

Chi non provvede al cambio gomme o non osserva l’obbligo di catene da neve a bordo rischia una multa che va da un minimo di 85 a un massimo di 338 euro. Nel caso in cui ci siano ordinanze specifiche su strade urbane, allora la multa si abbassa, da 41 euro a 169 euro al massimo.