Il caldo estremo ferma le auto elettriche

Fonte: iStock In America il caldo torrido ferma le auto elettriche

Le ultime settimane americane sono state caratterizzate da un caldo molto intenso, e sappiamo bene cosa significa, visto che l’estate italiana di quest’anno è stata una delle più torride mai vissute, oltre che la più asciutta in assoluto. Il cambiamento climatico si sta facendo sentire a gran voce purtroppo, bisogna correre ai ripari, ormai lo sappiamo da tempo.

A parte questo discorso, che è stato più e più volte approfondito in altre occasioni negli ultimi anni, c’è una problematica che vogliamo trattare qui, perché riguarda le auto, in particolare i modelli elettrici. La rete elettrica statunitense nelle ultime settimane è stata compromessa a causa del gran caldo, lo stato della California, per esempio, ha invitato tutti i cittadini a diminuire il consumo di energia dalle 16 alle 21. Questo significa anche evitare di ricaricare il proprio veicolo elettrico in quelle ore. Una decisione che ha avuto parecchie conseguenze sulla vita di tutti i giorni. Il caldo ha fermato moto e auto elettriche di tutta la California.

Negli Stati Uniti le auto elettriche “soffrono il caldo”

Il caldo che sta interessando gli Stati Uniti oggi, come abbiamo detto, è fuori dal comune. Ci sono Paesi che hanno raggiunto delle punte massime mai viste prima d’ora, toccando addirittura i 46,7 gradi rilevati a Sacramento e andando a superare i 44 a Los Angeles.

Dei picchi impressionanti, l’estate del 2022 è stata una delle più calde – se non la più torrida in assoluto – degli ultimi decenni. Oltre a provocare i disagi tipici delle temperature così elevate, questa situazione ha portato appunto dei problemi anche alla rete elettrica, soprattutto nella costa Ovest degli USA. Il provvedimento dello stato della California che ha imposto ai cittadini di limitare l’utilizzo della corrente elettrica dalle 16 alle 21 ha sollevato non poche polemiche, come è facile immaginare. Queste limitazioni infatti vanno a colpire chiaramente moltissimi oggetti di uso quotidiano, come gli elettrodomestici che siamo abituati a tenere sempre accesi in casa, ma anche le torrette per la ricarica dei veicoli elettrici.

I limiti della rete elettrica USA

Una rete elettrica senza dubbio obsoleta e ovviamente sempre colma di nuove richieste di energia, che non riesce a soddisfare il fabbisogno e che oltretutto ora è limitata a causa delle nuove regole imposte per colpa del caldo torrido. Una problematica seria, che preoccupa più di 40 milioni di cittadini residenti in 7 differenti stati in difficoltà sotto questo punto di vista.

Il limite alle ricariche di auto e moto elettriche è una delle cose che ha colpito maggiormente i cittadini, rimasti sconcertati. Questa misura fa riflettere molto su una tematica di cui stiamo sempre più parlando negli ultimi tempi, la transizione energetica: è davvero un bene spingere sul passaggio a una mobilità completamente elettrica? I dubbi sono tanti a questo punto.

A partire dal 2035 la California non venderà più veicoli termici, come l’Europa, ma se la situazione è questa, la transizione energetica sarà davvero difficile, minata da queste problematiche legate alle infrastrutture di ricarica e ai problemi alla corrente elettrica. Passando da un milione di auto elettriche presenti oggi in California a 10 milioni circa – secondo le previsioni – nel 2035, non è difficile prevedere un caos totale alla linea, visto che solo il caldo ha mandato in tilt la rete energetica di più Paesi. Una situazione senza dubbio difficile.