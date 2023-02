Bufera social su TikTok: perché aumentano i furti d’auto

Fonte: iStock Aumentano i furti d'auto a causa di una challenge su TikTok

Come migliaia di altre challenge che abbiamo visto in questi anni sui social, anche l’ultima trovata su TikTok è diventata virale. Purtroppo sono diventate famose le sfide che hanno visto giovani adolescenti perdere la vita in maniera estrema, pur di apparire sui social network.

Quella di cui parliamo oggi riguarda invece il settore auto, ma è comunque illecita e pericolosa. Eppure è diventata virale su TikTok, il social che sta spopolando soprattutto nei giovani. La nuova sfida ha permesso a centinaia di persone di imparare ad avviare e rubare differenti modelli di auto dei brand Kia e Hyundai.

E così, se già i furti d’auto purtroppo sono una piaga dura da sconfiggere da sempre – nonostante le auto moderne siano dotate di tecnologie di ultimissima generazione, che i ladri esperti però man mano imparano a eludere – oggi anche TikTok contribuisce ad aumentare questo triste fenomeno. Vediamo che cos’è successo.

Aumentano i furti d’auto: la challenge di TikTok

Basta un cavo USB per avviare e rubare diversi modelli di auto di Kia e Hyundai. La challenge, come purtroppo spesso accade, ha però già causato alcuni incidenti e morti. Per questo le Case automobilistiche hanno voluto muoversi per correre al riparo ed evitare che si ripetano nuovamente eventi simili, molto pericolosi.

Su TikTok viene chiamata proprio Kia Challenge, e a questa sfida hanno già partecipato realmente centinaia di persone, in America. Non è una challenge che mette in risalto le proprie abilità o qualità però, anzi, tutt’altro.

Gli autori dei post sono stati i cosiddetti Kia Boyz, che hanno creato una sorta di video-tutorial spiegando come può essere facile e alla portata di tutti riuscire a rubare le auto prodotte da Kia e da Hyundai negli anni tra il 2015 e il 2019, aggirando i sistemi di sicurezza dei due brand. Come? Basta semplicemente usare un cavo USB.

Sembra assurdo, ma è così. Già lo scorso anno sono iniziate queste sfide sul social, che hanno portato a un grave incremento dei furti d’auto. Una gara tutt’altro che divertente, visto che ha provocato anche delle morti. Molti dei veicoli Hyundai e Kia colpiti dai furti sembrano non essere dotati di immobilizzatori elettronici, ed è per questo motivo che i Kia Boyz su TikTok si sono divertiti a spiegare come sia facile riuscire ad aggirare il sistema di accensione del veicolo.

Come hanno risposto Kia e Hyundai

Le due Case automobilistiche hanno deciso di offrire degli aggiornamenti software gratuiti a più di 8 milioni di modelli in commercio, per riuscire a superare questo problema. La soluzione però resta una sola: per riuscire a mettere fine una volta per tutte a questa challenge su TikTok tutte le auto d’ora in poi dovrebbero essere dotate di accensione a chiave.

Mancano i dati ufficiali, ma le statistiche delle singole città negli USA riportate da The Verge parlano per esempio di 469 Kia e 426 Hyundai rubate nel 2020 a Milwaukee, 3.557 Kia e 3.406 Hyundai nella stessa città, solo un anno dopo. È la prima volta che delle persone “comuni” imparano a rubare auto Kia e Hyundai con l’aiuto di un video-tutorial sui social network e una challenge di TikTok.

Diverse associazioni stanno chiedendo alle principali piattaforme social di eliminare tutti questi video, per non spingere i giovani (e non solo) a commettere reati e a rischiare la vita scappando a bordo di una vettura rubata.