Bonus revisione, c’è tempo fino al 30 aprile

Chi ha effettuato la revisione della sua auto dal 1° novembre al 31 dicembre del 2021 può ancora richiedere il bonus, che va a mitigare l’aumento della tariffa, entrato in vigore in Italia appunto lo scorso mese di novembre. Attenzione però, c’è tempo solo fino a domani , sabato 30 aprile. Da maggio partiranno le richieste per chi revisiona il veicolo nel 2022.

L’intestatario dell’auto che intende beneficiare del bonus del valore di 9,95 euro deve fare la domanda, chiaramente dopo aver effettuato la revisione. Inizialmente il termine era previsto per marzo, ma il Ministero ha deciso di “dare più tempo a tutti coloro che hanno fatto la revisione auto nel 2021”, e così è stato: la scadenza slitta al 30 aprile. Ma ora ormai mancano poche ore.

Che cos’è il bonus revisione

Ma facciamo un passetto indietro per chi ancora non è a conoscenza della possibilità di richiedere questo buono. Lo scorso anno, a novembre - come avevamo visto insieme – la tariffa per la revisione auto in Italia è aumentata. Per questo motivo lo Stato ha deciso però di dare la possibilità di compensare il suddetto aumento attraverso il famoso bonus revisione, chiamato anche “buono veicoli sicuri”. Si tratta in particolare di un indennizzo del valore di 9,95 euro, dato proprio dal fatto che il prezzo per la revisione di veicoli a motore e rimorchi è passato da 66,88 a 78,75 euro, a causa di un rincaro pari esattamente a 9,95 euro della tariffa ministeriale (che dai 45,00 euro precedenti, oggi sale a 54,95 euro), al netto dell’IVA al 22% e di altre spese, che hanno portato a un rialzo effettivo di 11,87 euro.

Il Ministero ha deciso di offrire questo contributo ai cittadini italiani che hanno fatto la revisione al proprio veicolo dallo scorso novembre e a tutti coloro che la faranno, sino al 2024, quindi per i tre anni successivi a partire dal rincaro. Viene specificato però che: “Il diritto al rimborso è certificato in seguito alla verifica sulla regolarità della richiesta ed è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta”.

Come fare la domanda

Come abbiamo detto, mancano poche ore per fare la domanda: la possibilità scade il 30 aprile (per revisioni nel 2021).

È necessario comunque accedere alla piattaforma e autenticarsi:

usando la Carta d’identità elettronica;

attraverso la Carta nazionale dei servizi;

con l’identità digitale SPID.

Nell’istanza bisogna riportare:

la data della revisione;

il numero di targa dell’auto (deve essere intestata alla persona che richiede il rimborso);

il codice IBAN del conto corrente sul quale deve essere accreditato il bonus;

cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente;

l’indirizzo email per eventuali comunicazioni.

Una volta eseguiti tutti i passaggi richiesti, nell’ara riservata di ogni beneficiario registrato viene rilasciato un numero di pratica da conservare per qualsiasi eventuale assistenza. Il rimborso arriva poi direttamente sul conto corrente indicato.

Le domande per la revisione fatta nel 2022

Come abbiamo detto in apertura, dal primo maggio poi la piattaforma sarà aperta per tutti coloro che hanno fatto la revisione nel 2022 e hanno intenzione di richiedere il bonus “veicoli sicuri”. La procedura è identica a quella appena descritta.