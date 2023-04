Bonus box auto 2023: a chi spetta la detrazione del 50%

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Come funziona il Bonus Box Auto e come richiederlo

Bonus Box Auto: di che cosa si tratta? Un incentivo che permette di risparmiare sulla costruzione o sull’acquisto di un nuovo box per auto, grazie alla detrazione Irpef pari al 50%. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo, come accedere al bonus e quali requisiti bisogna rispettare, ricordando che la misura è stata prorogata fino al 2024.

Requisiti del bonus

Il Bonus Box Auto fa parte degli incentivi edilizi e consente di risparmiare sulle spese per la costruzione o per l’acquisto di un box , a patto che sussista il requisito della pertinenzialità all’immobile. Per ottenere tale agevolazione è necessario pagare le spese tramite bonifico bancario.

Le spese ammissibili

Quali spese rientrano nella possibile detrazione:

acquisto di box e posti auto pertinenziali, già realizzati;

realizzazione nuovi parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), collegati a unità immobiliari abitative;

riparazioni e sostituzione di parti/elementi con caratteristiche diverse da quelle sui box esistenti.

Requisito fondamentale: pertinenzialità del box auto all’immobile, quindi prossimità e vicinanza tra garage e casa.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la detrazione non può essere applicata se il box auto viene venduto dall’azienda che possiede l’edificio e ha effettuato la ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.

Spesa massima detraibile

Il tetto massimo è di 96.000 euro. Le seguenti spese:

manutenzione ordinaria;

acquisto box auto non pertinenziali,

non sono ammesse nel bonus.

Come ottenere il bonus

Il Bonus Box Auto consiste nella detrazione Irpef del 50% sulle spese che il richiedente sostiene per acquisto/costruzione di un box auto, fino a 96.000 euro di spesa.

Cosa fare per ottenere il bonus:

pagare le spese con bonifico bancario;

conservare le ricevute di pagamento;

inserire le spese nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF).

La detrazione non viene erogata in un’unica soluzione ma in 10 rate annuali di pari importo.

Chi può richiedere il bonus

Il bonus si applica all’acquisto del box o su nuove costruzioni, che devono essere pertinenziali a un’unità abitativa. I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sono:

nuovi proprietari di immobili che acquistano box auto usati dal precedente proprietario;

cittadini che vogliono costruire o comprare un garage o box pertinenziale all’abitazione;

condòmini che effettuano lavori di costruzione o acquisto di posti auto o box auto.

I documenti da presentare

Per la domanda servono questi documenti:

dichiarazione del costruttore con i costi di realizzazione

atto di acquisto o preliminare di vendita registrato, deve risultare la pertinenzialità;

bonifico bancario o postale.

È ammesso solo ed esclusivamente il pagamento con bonifico, nessun’altra forma.

Fino a quando dura il Bonus Box Auto

Al momento sappiamo che il Governo ha deciso di prorogare la suddetta agevolazione sino al 2024, questo significa che può essere elargito a tutti coloro che sostengono spese per box entro il 31 dicembre del prossimo anno.

Il soggetto a cui spetta la detrazione Irpef 50% è il proprietario o il titolare del diritto reale dell’immobile sul quale esiste vincolo di pertinenza con il box. L’atto di acquisto deve dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale, altrimenti non è possibile fare la richiesta di bonus, che comunque può essere versato solo al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.