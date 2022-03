Bonus benzina: a chi spettano i 200 euro di sconto

Il periodo che stiamo vivendo di certo lo ricorderemo per sempre. Prima siamo stati chiusi in casa per mesi a causa del lockdown per contrastare l’epidemia di Coronavirus (2020), oggi la guerra in Ucraina e il caro bollette e carburante che svuotano le tasche delle famiglie italiane, per non parlare della crisi del settore auto, che ha toccato numeri da incubo.

Che cos’è il bonus benzina

Il Governo vara il decreto energia, contenente differenti forme di sostegno per combattere o almeno contrastare il caro carburante e il caro bollette. L’Esecutivo ha pensato anche ad una misura per tutti i lavoratori che usano l’auto per la loro attività professionale: si tratta di un'esenzione fino a 200 euro, in vigore tutto l'anno, sui buoni benzina che le aziende danno direttamente ai loro dipendenti. Non è quindi un bonus nella forma in cui siamo abituati a considerarlo, con possibilità di richiesta diretta dal cittadino, ma un incentivo per le imprese che erogano i voucher benzina ai lavoratori.

Si tratta nello specifico di buoni che vengono dati dall’azienda al dipendente, a titolo gratuito, e non concorrono alla formazione del reddito. Una nuova misura che arriva, insomma, per aiutare gli italiani in questo momento di crisi, insieme al taglio del prezzo della benzina alla pompa di 25 centesimi. La guerra in Ucraina sta peggiorando la crisi, provocando un’ulteriore riduzione delle forniture dalla Russia.

Come richiederlo

Non è il Governo a fornire ai cittadini il bonus benzina, l’Esecutivo dà la possibilità alle imprese di offrire la misura di sostegno ai propri dipendenti. L'importo sarà totalmente esentasse e per ottenere l’incentivo non bisogna inoltrare una domanda; è infatti l’azienda a decidere, di sua iniziativa, se e a chi dare il benefit, senza che i lavoratori debbano rispettare dei requisiti specifici. L’unica “regola” è che la misura vale solo ed esclusivamente per i dipendenti delle aziende private: chi lavora nel pubblico o a partita IVA non ne ha diritto.

Chi può ricevere il bonus

Il benefit è rivolto ai lavorato di qualsiasi categoria, nessuna differenza in base alla qualifica e al reddito. Sono le aziende che decidono di offrire il bonus ai loro dipendenti, non è il Governo a impiegare i fondi, e ogni buono è totalmente privo di tasse (nel nostro Paese esistono già dei contributi simili, i cosiddetti "fringe benefit").

Decreto energia e costo del carburante

Il nuovo bonus benzina da 200 euro non è l’unica forma di sostegno che arriva ai cittadini italiani; il decreto energia infatti è stato varato dal Governo proprio per sostenere il Paese in questo momento di crisi. Un’altra forma d’aiuto, come abbiamo detto, è la riduzione del prezzo della benzina e del diesel di 25 centesimi al litro, sino alla fine del mese di aprile.

I prezzi del carburante in Italia infatti, ancora oggi, superano i 2 euro al litro; il Governo prevede un’azione sulle accise, che oggi pesano ancora il 55%-57% sul costo finale. Si prevede quindi di arrivare ad un prezzo più ragionevole, di 1,80 euro al litro. Dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (probabilmente oggi) scatta lo sconto.