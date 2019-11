Bollo auto: aumenta lo sconto per chi pagherà con domiciliazione bancaria in Lombardia

editato in: da

Uno sconto più alto per chi sceglierà la domiciliazione per pagare il bollo auto in Lombardia sul proprio conto corrente dal 2020.

Dall’attuale 10 al 15 per cento. Questa la principale novità del progetto di legge di Bilancio approvato dalla giunta regionale della Lombardia, che andrà al voto a metà dicembre in Consiglio regionale.

Attualmente solo nella regione Lombardia è possibile ottenere una riduzione sul prezzo del pagamento del bollo auto se si sceglie come metodo di pagamento il Rid.

In pratica il bollo potrà essere pagato come le bollette di luce, gas e telefono.

Con questo sconto la Regione Lombardia vuole ridurre l’evasione di questa tassa.

Attualmente nel 2019 per aderire alla domiciliazione bancaria e poter godere dello sconto del 10 per cento sul pagamento del bollo auto, occorre inviare alla Regione Lombardia il modulo di autorizzazione dell’addebito entro il giorno 15 del mese precedente a quello entro cui bisogna pagare. Questa operazione può essere effettuata anche online, per mezzo del Portale Tributi della Regione.