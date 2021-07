BMW trionfa tra gli utenti di Tik Tok

editato in: da

BMW è il marchio preferito dagli utenti di TikTok. Gli hashtag più utilizzati per i brand auto top di gamma certificano il primo posto in classifica del marchio tedesco con 22 miliardi di visualizzazioni complessive.

Il trionfo a mani basse dell’industria automobilistica bavarese sono frutto del cosiddetto “marketing aggressivo” verso la rete sociale più utilizzata dagli adolescenti, perchè la Casa con sede a Monaco ha interagito in maniera frequente con influencer ed utenti mediante campagne di intrattenimento su misura.

Al secondo posto di questa classifica si è piazzata un’altra Casa tedesca, Audi, con 9.300.000.000 di visualizzazioni. Sul gradino più basso del podio Jaguar, che si ferma a 6 miliardi. Il produttore di Ingolstadt, però, vince la speciale graduatoria dei singoli modelli più in voga su TikTok: trionfatrice assoluta è la TT, con ben 5 miliardi e mezzo di visualizzazioni. In questo gruppo delle migliori 8 non appare Mercedes ma è presente Porsche, che per solo mezzo milione di views soffia il quarto posto a Ferrari, quinta a 3.500.000.000 impressioni, contro le 4.000.000.000 dell’azienda di Stoccarda. Seguono Land Rover (sesto con 1.800.000.000 view), Mini ed Aston Martin rispettivamente a 1.200.000.000 e 394.000.000 interazioni.

Il dato che balza all’occhio in questa classifica è relativo alla presenza di autovetture che sono principalmente auto e non SUV. Le tre BMW più amate su TikTok sono M4, M3 e M2, seguite da X1. Solo il Q7, SUV Audi, appare nelle graduatorie personalizzate, mentre Jaguar presenzia con il suo SUV I-Pace in quarta posizione dietro XE, XF e F-Type.

I social, quindi, sono ormai uno strumento imprescindibile per determinare le campagne di marketing delle aziende, nonché il successo o meno di un prodotto. L’esempio del settore automotive, uno dei più attivi nelle reti sociali, può diventare un punto di riferimento anche nelle branche in cui questi sistemi di comunicazione molto spesso vengono ignorati.

BMW, come anticipato sopra, è molto attiva nelle interazioni con i fruitori dei social media: tra i canali più utilizzati, oltre a TikTok, l’azienda è presenta anche su Facebook con ben 2.675.506 fan attivi, mentre il profilo italiano di Instagram è apprezzato da 248mila internauti.