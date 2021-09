Benzina sintetica, il carburante che salverà i motori termici

Il progetto di produzione di eFuel da parte di Porsche, coadiuvata da altri importanti partner, è al suo primo step; il piano mira alla creazione di una tipologia di carburante ecosostenibile. Una sostanza che possa essere prodotta e utilizzata all’interno dei motori a combustione, nonostante i divieti che nei prossimi anni verranno varati in Europa (che mira ad eliminare tutti i propulsori alimentati a benzina e gasolio).

Per costruire questo nuovo impianto di produzione in Cile, precisamente a Punta Arenas, non si è impegnata solo Porsche, ma differenti altre società specializzate nei settori automotive, petrolchimico e tecnologico. Tutti i partner hanno unito le loro forze per creare uno stabilimento in grado di realizzare quello che sarà l’eFuel (così è chiamato) del futuro. I primi risultati di questo grande progetto si inizieranno a vedere già nel 2022, il piano ha preso il via a partire dalla grande cerimonia inaugurale che si è tenuta in presenza di Jobet, Ministro dell’Energia in Cile.

Porsche ha spiegato che, durante il prossimo anno, saranno prodotti circa 130.000 litri di benzina sintetica eFuel, ma entro il 2024 l’obiettivo è quello di passare ad una produzione di circa 55 milioni di litri e poi ancora di 550 milioni di litri annuali entro il 2026. Perché è stato scelto il Cile come Paese per la realizzazione di questo nuovo impianto produttivo green? È il luogo ideale, da tempo sta sviluppando la sua strategia nazionale a sostegno dell’idrogeno verde, con il grande obiettivo di produrre l’idrogeno più economico del mondo.

Per la realizzazione della benzina sintetica di Porsche ​​verranno sfruttate le condizioni climatiche che possono produrre energia eolica, pulita e rinnovabile. Come abbiamo detto, la produzione dovrebbe iniziare già a partire dal prossimo anno, all’interno dell’impianto pilota. I partner del progetto sono Siemens Energy, Porsche e HIF, Enel, ExxonMobil, Gasco ed ENAP.

Michael Steiner, membro del comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche AG ha dichiarato: “La nostra icona, la 911, è particolarmente adatta all’uso di eFuels”, per questo motivo il carburante del futuro salverà questa e altre 'leggende' intramontabili del mondo dei motori. La benzina sintetica ridurrà le emissioni di CO2 fino al 90%.