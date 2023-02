Benzina e diesel: come trovare i migliori prezzi

Fonte: 123RF Come risparmiare sul prezzo del carburante

Il caro benzina è un tema tanto attuale quanto preoccupante per i cittadini italiani, che dallo scorso anno si trovano a far fronte ogni giorno con indesiderati aumenti dei prezzi del carburante alla pompa.

Questo è il motivo per cui gli utenti cercano dei modi e delle strategie per risparmiare, scaricando delle app su smartphone – che inviano delle notifiche quando varia il prezzo del carburante o confrontano i prezzi tra i vari distributori della propria zona – o usando la funzione ufficiale del Mimit, l’Osservaprezzi Carburante. Si trova sul sito ufficiale del Ministero.

Osservaprezzi del Mimit: come funziona

La funzione Osservaprezzi (la trovi qui), come dichiarato sul sito stesso: “Consente di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali”.

È molto facile da usare per chiunque: una volta entrati nell’homepage del sito e è necessario cliccare su Ricerca impianti, nella barra verde in alto e scegliere poi l’area di riferimento sulla mappa che si apre nella ricerca In zona. Altrimenti è possibile fare la ricerca Su percorso, Per impianto, Per tratta autostradale, Per area geografica.

Basta quindi scegliere l’area che interessa oppure scrivere la via su Vai a indirizzo, per poter sapere i prezzi di tutte le stazioni di servizio di quella determinata zona.

Una volta selezionata l’area o la via, allora cliccare su Cerca distributori che erogano e scegliere il tipo di carburante, in seguito ordinare i risultati ottenuti per livello di prezzo, crescente o decrescente.

Le altre modalità di ricerca

Oltre alla zona, è possibile selezionare anche l’area geografica, ancora più facile: si può decidere la Regione, la Provincia o il Comune, cercare i distributori e ordinare i risultati per prezzo crescente o decrescente.

Con la modalità di ricerca Su percorso invece l’utente può selezionare il luogo di partenza e la località di arrivo, e poi cliccare su Cerca distributori che erogano e Ordina per livello di prezzo, così anche in questo caso il gioco è fatto.

Lo stesso di può fare per una determinata tratta autostradale, la ricerca è molto simile a quella Su percorso che abbiamo appena visto, ma da qui è possibile selezione la tratta tra le varie italiane che vengono offerte sul sito. Anche in questo caso basta selezionare il percorso, cercare i distributori che erogano la tipologia di carburante di cui avete bisogno e poi ordinare i risultati ottenuti in base al prezzo.

Infine c’è anche la possibilità di fare la ricerca Per impianto, in cui bisogna scrivere il nome dell’impianto, appunto, il marchio della compagnia, poi la Regione e la Provincia. Come abbiamo detto, è possibile altrimenti usare delle app sullo smartphone, che consentono di confrontare i prezzi di più impianti e risparmiare sui prezzi del carburante.

Benzina e diesel: i prezzi oggi

Scendono nuovamente le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovi ribassi sui listini dei prezzi consigliati. Scendono anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. IP cala di 1 cent/litro su benzina e gasolio, Tamoil -2 cent sulla benzina e -1 sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:

benzina self service a 1,879 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,881, pompe bianche 1,875);

diesel self service a 1,914 euro/litro (-4, compagnie 1,918, pompe bianche 1,906);

benzina modalità servito a 2,018 euro/litro (-1, compagnie 2,059, pompe bianche 1,934);

diesel servito a 2,054 euro/litro (-4, compagnie 2,098, pompe bianche 1,965);

GPL servito a 0,784 euro/litro (+3, compagnie 0,792, pompe bianche 0,773);

metano servito a 2,059 euro/kg (-31, compagnie 2,059, pompe bianche 2,060);

Gnl 2,347 euro/kg (-166, compagnie 2,367 euro/kg, pompe bianche 2,332 euro/kg).

Ecco invece i prezzi sulle autostrade italiane: