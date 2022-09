Benzina, arriva il bonus tanto atteso

Fonte: 123RF Dal 12 settembre in arrivo l'atteso bonus benzina in Italia

Dall’inizio dell’anno i prezzi del carburante hanno iniziato a salire senza sosta, fino ad arrivare a cifre mai viste prima d’ora, mettendo in seria difficoltà automobilisti e famiglie italiane, soprattutto chi la macchina è costretto a usarla tutti i giorni per andare al lavoro.

Il Governo, come ben sappiamo, dopo settimane di difficoltà, ha varato il taglio delle accise (nuovamente prorogato), che è servito per abbassare i prezzi alla pompa e rendere la situazione almeno vivibile, nonostante comunque i prezzi siano saliti alle stelle e continuino a svuotare le tasche degli italiani, che ormai sono stremati da questi continui rincari.

Il bonus carburante: come inoltrare la domanda

È in arrivo un nuovo aiuto per i cittadini: a partire da ieri, 12 settembre, è possibile fare richiesta del bonus carburante. Dopo tanta attesa, è arrivato. Nonostante il taglio delle accise e alcuni trucchetti escogitati dagli automobilisti per risparmiare benzina, la situazione è comunque insostenibile ormai da mesi.

Un momento davvero tragico per il Bel Paese, se consideriamo anche l’aumento delle bollette di luce e gas e – in generale – di ogni spesa quotidiana. I Paesi produttori di petrolio hanno ridotto la produzione, e ciò che ne consegue è il prezzo troppo alto da sostenere (non è ovviamente l’unica ragione dei rincari).

Il bonus viene concesso da ieri ed è valido fino ai 30 giorni successivi, attraverso il portale dell’Agenzia delle Accise – Dogane e Monopoli. Viene rilasciato un credito d’imposta del 28%, la richiesta può essere inoltrata dalle imprese di trasporto merci per conto terzi, che hanno la loro sede operativa oppure un’organizzazione stabile in Italia.

Sono loro i lavoratori che hanno la possibilità di ottenere un rimborso sulle spese per il carburante, effettuate tra gennaio e marzo 2022 per lavorare con i loro mezzi. Si tratta di un nuovo contributo cumulabile con altre agevolazioni che appartengono alla stessa categoria, solo ed esclusivamente se usati in compensazione nel modello F24. Come fare la richiesta: accedendo alla piattaforma con SPID o Carta d’Identità Elettronica e compilando il modulo apposito.

Non è tutto: anche i dipendenti possono ricevere un buono benzina fino a 200 euro di valore, che viene erogato direttamente in busta paga dal datore. Non ci sono limiti di reddito e non è necessario possedere dei requisiti specifici per accedere a questo bonus.

I prezzi del carburante oggi: uno spiraglio di luce

Sembra che al momento i prezzi siano in calo. Secondo l’elaborazione effettuata da parte di Quotidiano Energia sulla base dei dati che sono stati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise e aggiornati alle 8 di domenica 11 settembre, i prezzi medi praticati sono:

benzina in modalità self service a 1,728 euro/litro (1,745 prima), con i diversi marchi compresi tra 1,712 e 1,735 euro/litro;

diesel self service a 1,832 euro/litro (1,843 venerdì scorso), con le compagnie tra 1,815 e 1,847 euro/litro;

benzina modalità servito a 1,875 euro/litro (1,897 il dato precedente);

diesel servito a 1,976 euro/litro (prima 1,990);

GPL tra 0,798 e 0,822 euro/litro;

metano auto tra 2,995 e 3,316.

La speranza è che la situazione migliori e che questo trend in calo continui, per arrivare a prezzi del carburante “normali” e abbordabili per le famiglie italiane.